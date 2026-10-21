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Nové rostliny zdarma. Levanduli jsme rozmnožili z odřezků

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Levandule se řadí mezi květiny, které jsou nedílnou součástí mnoha zahrad a předzahrádek. Jejich vůně je úžasná, krásné fialové květy navíc dokážou prozářit jakoukoli součást exteriéru. A co teprve takové mýdlo z levandule, esenciální olej anebo sirup? Levandule má prostě multifunkční využití. Vypěstovat si ji přitom doma není nijak výrazně náročné. Naopak. Pokud si nové rostliny navíc vypěstujeme z odřezků, nestojí nás to vůbec nic. My jsme to zkusili a rostlinky vypadají, že se mají čile k světu. Příští rok se nám nejspíše odvděčí záplavou květů. V následujících řádcích se právě na množení levandule z řízků podíváme podrobněji.
Množení levandule

Množení levandule

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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