Divadlo na Mariánském náměstí mělo být chloubou města. Dnes tam stojí parkoviště

Na současném rozlehlém parkovišti na Mariánském náměstí stála původní Budějovická pivnice, za první republiky restaurace a kavárna Metropol se zahradou pro kulturní akce, cosi jako centrum kultury pro okolí, a biograf Grand, přejmenovaný na kino Lípa. Zásadní změna, která se vleče dodnes a zřejmě se bude vléci ještě dlouho, nastala v roce 1962. Na obrázku je zachycen poslední moment.
Vlevo stojí vysoký Schnarcherův dům, původně velkoměstského typu z konce 19. století, který si za první republiky přestavěla policie. Na obrázku se právě bourá Metropol a benzinová pumpa, v pozadí se vypíná Koldům na Pražské a vpravo odolává secesní dům s prvky kubismu, v němž sídlila kina Lípa a Mladých.
Likvidaci celé severní strany tehdejšího Švermova náměstí nařídil krajský tajemník KV KSČ s tím, že tam podle něj a ostatních politiků a územních orgánů bude stát nové moderní Jihočeské divadlo. Státní banka si to ale nemyslela. Ještě toho dne, kdy tajemník KV KSČ nepříčetně vydal příkaz k bourání, mu podle pamětníků telefonovala banka s tím, že nové divadlo financovat nebude a peníze hlavní státní banka nemá ani v dohlednu. (Uveřejněno v Divadelní revui.)
Čtěte také:
DRBNA HISTORIČKA: Rohový dům v Krajinské pamatuje ráj dětí, železářství i Melantrich
Stanovisko zaujala Jihočeská pravda článkem v době, kdy už se bouralo. Největší událostí roku bylo oficiální oznámení politických a územních orgánů, že byla zahájena stavba nového Jihočeského divadla.
„Začíná kus nové historie ve výstavbě města, na staveništi již rachotí vrtačky a nákladní auta odvážejí materiál z budov, které musí být odstraněny.“ To byl čas, kdy ještě žili pamětníci, kteří v roce 1946 pokládali základní kámen nového divadla na Senovážném náměstí u muzea a přispívali ze svého na jeho stavbu. Mimo jiné o pár let později architekti a stavitelé v bujaré náladě v noci povalili základní kámen divadla a hodili ho do Mlýnské stoky. Nic se nevyšetřilo, nikdo se nepřiznal.
Projekt nového divadla na Mariánském náměstí byl vybrán ze 48 návrhů. Podle makety a výkresů by nové divadlo dnešním pohledem vypadalo trochu nedivadelně. Stavební hranoly obsahující jeviště, zázemí a hlediště připomínaly spíše moderní obchodní dům než klasické divadlo. Paradoxně by to chlouba města nebyla. Tedy v době vzniku snad, ale po pár letech už ne.
Protesty při bourání části Mariánského náměstí byly, ale není to spolehlivě doloženo. Doloženy jsou až pozdější protesty, když tam zela prázdná plocha. Jeden řidič trolejbusu na zastávce na tehdejším Švermově náměstí vtipně hlásil s trochou protestu: „U státní opery.“ Měl s tím pak kádrové nepříjemnosti a musel z Dopravního podniku města odejít. Dělal potom řidiče v podniku Zelenina. (Osobní poznámka: Vím to docela přesně. Jako student VŠ jsem mu o prázdninách dělal závozníka, rozváželi jsme po městě zeleninu a melouny. Bydlel za viaduktem.)
Čtěte také:
DRBNA HISTORIČKA: Zlatý most býval vstupní branou do Budějovic
O novém Jihočeském národním divadle se na radnici slovně uvažovalo již po roce 1900, ne-li předtím. Doložen je záměr radních z roku 1926. Dne 5. září 1926 při slavnostním odhalení busty Josefa Kajetána Tyla ve výklenku na průčelí divadla měl hlavní proslov starosta města Bedřich Král a řekl také:
„Doufejme, že se vbrzku dočkáme nové divadelní budovy.“ Tedy před 100 lety.
Na Mariánském náměstí se po roce 1962 chvíli nic nedělo. Občas na volné ploše vystoupili provazolezci, potom se na straně k ulici 28. října postavila prodejna topné nafty. V první fázi stál litr 90 haléřů, později 2 Kčs atd. Z prázdné velké plochy radní udělali parkoviště. Lepší než nic to bylo. Oživila se Krajinská jako zajímavý vstup do historického centra města. Ale nic víc.