Byl už nemocný, ale nikdy si nepostěžoval. Jiří Chalupa popsal poslední setkání s Otou Jirákem na Kavčích horách

Nebylo to plánované loučení. Žádné velké gesto, žádná dramatická scéna. Dva muži, kteří spolu strávili desítky let u mikrofonů a před kamerami, se potkali na Kavčích horách, místě, které pro oba znamenalo domov. Chalupa řekl, že se tam oba
„přijeli podívat“. Jirák už v té době nemluvil postavu Hele, kterou propůjčoval hlas přes třicet let. A už byl nemocný. Přesto si podle Chalupy ani slovem nepostěžoval. 17. října 2026 Ota Jirák zemřel ve věku 77 let. Návštěva, která zpětně říká víc než rozloučení
Přesné datum ani okolnosti setkání Chalupa nezveřejnil. Řekl jen
„letos, zkraje roku“, tedy někdy v lednu nebo únoru 2026. Přesně do období, kdy Jirák skončil v roli Hele a jeho nástupce Kryštof Mende se chystal převzít štafetu. Na Kavčích horách se v tu dobu chystaly i materiály k 45. výročí Studia Kamarád, takže návštěva mohla souviset s tímto jubileem. Ale to je jen dedukce, Chalupa důvod návštěvy neupřesnil.
Co upřesnil, je povaha člověka, kterého tam potkal. Jiráka popsal jako klidného, moudrého, vtipného a bez sporů.
„Obrovský profesionál,“ shrnul. A právě ta obyčejnost celého setkání, žádný patos, žádné slzy, dnes působí jako nejpřesnější portrét Jirákovy povahy. Jedenáct prášků k snídani a černý humor
O svém zdraví Ota Jirák mluvil veřejně už v roce 2013. V rozhovoru pro
iDNES tehdy vyjmenoval vysoký tlak, stav po infarktu, cukrovku a operaci tlustého střeva. „ Deset prášků k snídani, čtyři k večeři,“ říkal s nadhledem, který byl pro něj typický. Po sedmdesátce přišla mrtvice, další infarkt, spánková apnoe, astma. Zdroj fotografie: Nextfoto
Diagnóza, s níž se potýkal na začátku roku 2026, veřejně pojmenována nebyla. Novinky.cz po jeho smrti napsaly o „vleklých zdravotních problémech“ a vdova zmínila náhlou nemoc. Jirák ale nikdy nepůsobil jako člověk, který by svým stavem zatěžoval okolí. Chalupova vzpomínka to potvrzuje, i při posledním setkání byl prostě Ota. Klidný, profesionální, bez sebelítosti.
Hlas, který se zkřivil sám od sebe
Hele, zelená loutka se šišlavým hlasem, patří k nejtrvalejším postavám české dětské televize. Studio Kamarád odstartovalo 4. ledna 1981 a úplně prvním hlasem Heleho byl Milan Neděla. Když onemocněl, nastoupil Jirák a postavu definoval pro většinu publika. Sám vzpomínal, že když loutku poprvé uviděl,
„huba se mu sama zkřivila“ a hlas byl na světě.
Chalupa označoval trojici Lábus-Jirák-Skalníková za „úplně dokonalou“. Zuzana Skalníková už nežije, Jiří Lábus po Jirákově smrti řekl, že na něj bude vzpomínat jen v nejlepším, jako na úžasného člověka, skvělého herce a ilustrátora s velkým smyslem pro humor. Redakce VIPŽivot připomíná, že vedle Studia Kamarád Jirák nadaboval Alfa, Mannyho z
Doby ledové, Hagrida, Obelixe nebo Tygra z Medvídka Pú. Hrál v Saturninovi, Novácích, Ordinaci v růžové zahradě i v pohádce O perlové panně. Hele mluví dál, jen jiným hlasem
Pořad smrtí Oty Jiráka neskončil. Od března 2026 mluví postavu Hele herec Kryštof Mende, který v rozhovoru pro
Český rozhlas řekl, že převzít takovou roli je čest. Snažil se navázat na Jirákův hlasový projev, ale zároveň si postavu pojmout po svém, aby přechod pro dětské diváky byl přirozený. Studio Kamarád běží dál na ČT a starší díly, včetně narozeninového speciálu s Chalupou z ledna 2021, jsou dostupné na iVysílání.
Pro generace dětí, které s Helem vyrůstaly, je to zvláštní pocit. Hlas, který znaly tak důvěrně, že ho poznaly po první slabice, teď patří někomu jinému. Ale právě to Jirák svým odchodem z role ještě za života umožnil: tiché, profesionální předání, bez dramatu. Přesně tak, jak ho Chalupa potkal naposledy na Kavčích horách.
Žádné velké loučení. Jen dva staří kolegové na místě, kde spolu kdysi dělali něco, co dodnes baví děti. To o Otovi Jirákovi říká víc než jakýkoli nekrolog.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová