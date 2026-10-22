Vypadá jako odpad z chalupy, ale litinový hrnec za 200 Kč z bazaru dnes nahrazuje prémiové nádobí za 10 000 Kč

Rezavý, těžký, zaprášený, s poklicí, kterou kdosi před dvaceti lety odložil do kouta sklepa. Takhle obvykle vypadá kus, kvůli kterému dnes lidé brousí inzertní servery. Litina totiž nerozlišuje logo. Teplo drží stejně ochotně ve francouzském kastrolu jako v anonymním „železňáku“ po babičce. Guláš se v ní dusí pomalu, chleba dostane křupavou kůrku a zapékané brambory se propečou rovnoměrně. Do kuchyně však stojí za to přinést jen kus, který desetiletí přečkal bez trhliny. Rez se dá odstranit za jedno odpoledne. Prasklinu nespraví nikdo.
Litinový hrnec z bazaru za stovky, nový za tisíce
Česká bazarová nabídka v roce 2026 ukazuje překvapivě nízké startovní ceny. Ve výpisu na Sbazaru se objevují položky „Hrnec litinový“ za 200 Kč, další litinový hrnec za 150 Kč nebo dvojice litinových hrnců za 199 Kč. Na Bazoši se starožitný litinový hrnec nabízel za 400 Kč, staré pekáče se pohybovaly zhruba mezi 250 a 900 Kč. Větší kusy s poklicí začínají kolem 700 Kč, a pokud na dně svítí Staub, prodávající si říkají o 5 900 až 6 990 Kč.
Obchody mezitím drží úplně jinou laťku. Staub Cocotte 24 cm o objemu 3,8 l prodává Kulina za 7 269 Kč, Le Creuset Signature 24 cm se 4,2 l přijde na 10 890 Kč. Česká značka Fabini nabízí smaltovaný kastrol o průměru 26 cm za 3 199 Kč. Nejlevnější novou smaltovanou litinu má IKEA v řadě VARDAGEN, a to za 999 až 1 490 Kč.
Hrubý přepočet proti bazarovému kusu za 200 Kč:
Nový hrnec Cena Ušetříte IKEA VARDAGEN 999 až 1 490 Kč 799 až 1 290 Kč Fabini 26 cm 3 199 Kč 2 999 Kč Staub 24 cm 7 269 Kč 7 069 Kč Le Creuset 24 cm 10 890 Kč 10 690 Kč
Tabulka nezahrnuje drátěnku, olej, elektřinu na vypalování ani riziko, že sáhnete vedle. I s těmito položkami však rozdíl proti prémiovým značkám zůstává obrovský.
Co zvládne starý hrnec stejně jako Le Creuset
Hodnotu litiny určuje fyzika. Masivní těleso se zahřívá pomalu, ale teplo pak ochotně drží a rozvádí. Právě proto se litinové hrnce hodí na dlouhé dušení, polévky, pečeně, zapékání nebo pečení kváskového chleba pod poklicí. Fungují na sporáku i v troubě. Starý funkční kus tyto úlohy obstará ve stejné logice jako drahý nový.
Le Creuset ke svému kastrolu přidává ruční výrobu ve Francii, odolnost do 260 °C, kompatibilitu s indukcí a doživotní záruku. K tomu barvu, hladký smalt a jistotu, že uvnitř nečíhá skrytá vada. Za tohle všechno se platí většina z těch deseti tisíc.
Podle nás hrnec za 200 Kč jako pracovní nástroj obstojí. Kdo chce ozdobu na linku a garanci výrobce, ten zůstane u obchodu. Kdo touží po hrnci, který vydrží dalších padesát let dušení svíčkové, může s klidem vyrazit do bazaru.
Proti jiným materiálům litina vítězí všude, kde rozhoduje tepelná setrvačnost. Teflon pohodlněji zvládne vajíčka, ale poškrábaný povrch ho rychle odepíše. Nerez snese kyselé omáčky, jen vyžaduje cit, aby se jídlo nepřichytávalo. Hliník reaguje bleskově a málo váží. Na rychlé ranní vaření tak litina nejpraktičtější volbou být nemusí. Na nedělní pekáč ano.
Rez, prasklina, smalt: rychlý test litinového hrnce před koupí
Vzhled u surové litiny často klame. Oranžový povlak, připálenina a šedivá patina vypadají hrozivě, přesto bývají jen povrchovou záležitostí. Naopak smaltovaný kus může zvenku zářit, a přitom mít uvnitř vadu, kvůli které je k vaření horší než ten nejrezavější „železňák“.
Než zaplatíte, projděte tento kontrolní seznam:
Hmotnost. Pravá litina je nápadně těžká. Lehký kus vzbuzuje podezření, že jde o jiný kov nebo o dekoraci. Praskliny. Otočte hrnec proti světlu a hledejte vlasové trhliny na dně i stěnách. Jakákoli prasklina znamená stopku pro vaření. Rovné dno. Položte kus na rovný stůl a zkuste jím zakývat. Viklání vadí hlavně na sklokeramice a indukci. Vnitřní smalt. Odštípnutá místa uvnitř hrozí dalším odlupováním. Vnější oděrky jsou kosmetika. Hloubka rzi. Povrchová rez zmizí pod drátěnkou. Hluboké důlky, takzvaná důlková koroze, snižují hodnotu i hladkost povrchu. Poklice. Bez ní přijdete o hlavní kouzlo pomalého dušení. Dno zespodu. Značka, číslo formy nebo nápis výrobce mohou cenu rázně posunout nahoru.
Podezřele nízká cena u jinak bezvadně vyhlížejícího kusu bývá varováním. Často jde o dekoraci, nebo o vadu, kterou prodávající nezmínil. Osobní odběr se vyplácí dvojnásob: kus si prohlédnete a ušetříte za poštovné, které u několikakilového hrnce není zanedbatelné.
Renovace litiny krok za krokem: drátěnka, olej a trouba
U surové, tedy nesmaltované litiny je obnova překvapivě jednoduchá. Oficiální postup výrobce vypadá takto:
Rez odstraňte ocelovou vlnou nebo drátěným kartáčem. Hrnec umyjte teplou vodou, klidně s trochou jemného saponátu. Důkladně ho vysušte, nejlépe krátce na plotně. Celý povrch, zvenku i zevnitř, potřete velmi tenkou vrstvou oleje. Přebytek setřete. Vložte hrnec do trouby dnem vzhůru a pod něj dejte alobal na zachycení kapek. Pečte hodinu při 230 až 260 °C. Nechte ho vychladnout přímo v troubě.
Olej se teplem zpolymeruje a vytvoří tmavou ochrannou vrstvu. Ta se s každým dalším vařením na tuku zpevňuje. Po použití stačí hrnec umýt, hned osušit a lehce potřít olejem. Odmáčení přes noc a myčka jsou tabu.
Smaltovaná litina potřebuje odlišný přístup. Vypalování olejem se na vnitřní smalt nepoužívá, protože smalt nerezaví a ochrannou vrstvu nepotřebuje. Podle doporučení Le Creuset stačí nechat nádobí vychladnout, umýt ho měkkou houbou a jemným prostředkem a pořádně vysušit. Výrobce sice smalt označuje za odolný v myčce, kvůli vzhledu ale radí mýt ručně.
Volba je pak jasná. Smalt přináší pohodlí, surová litina odolnost a možnost znovu ji opravit.
Značka na dně litinového nádobí: kdy zbystřit a nebrousit
Většina hrnců z českých sklepů má hodnotu čistě užitnou, tedy stovky až nižší tisíce korun. Úzká skupina značených kusů ale zajímá sběratele. Sledují se jména jako Griswold, Wagner, starší Lodge, Le Creuset nebo Staub.
U amerického Griswoldu prozradí stáří logo. Podle přehledu
Cast Iron Collector se šikmý nápis „Slant“ používal přibližně v letech 1906 až 1929, velké blokové logo mezi lety 1920 a 1940 a malé blokové logo zhruba v letech 1939 až 1957. Roli hraje také nápis ERIE nebo ERIE PA U.S.A., číslo velikosti, hladkost povrchu a celkový stav.
Pozor na horlivost. Běžný rezavý hrnec klidně vydrhněte do kovu. Potenciálně raritní značený kus ale agresivním broušením nebo pískováním znehodnotíte. Sběratelé chtějí čitelné logo, rovné dno, minimum důlků a co nejméně zásahů.
Kde hledat? Sbazar a Bazoš nabízejí levné místní kusy, Aukro díky aukčnímu tlaku sedí spíš značkovým kouskům. Doplňkově se vyplatí Facebook Marketplace, bleší trhy, antikvariáty, pozůstalosti a vyklízení chalup. Levné inzeráty mizí rychle, takže se vyplatí nastavit si hlídacího psa.
Na začátek stačí dvojice: hrnec o průměru 24 až 26 cm s poklicí na dušení, polévky a chleba a pánev kolem 26 cm na maso, zeleninu nebo bramboráky. Pokud bazar zrovna nic nenabízí, surová pánev Lodge 26 cm začíná na Heurece od 1 387 Kč a IKEA prodává litinovou pánev za 599 Kč.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková