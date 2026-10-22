Cibulákový talíř za socialismu stál pár korun. Dnes se originální kusy z prvních sérií prodávají za částky, které vyrazí dech

Stačí otevřít prosklená dvířka babiččiny vitríny, opatrně vyjmout talíř a otočit ho dnem vzhůru. Pod modrou glazurou a stopami desetiletí se skrývá informace, která může z rodinného nádobí udělat sběratelskou položku. Cibulák z Dubí, za socialismu dostupný domácí porcelán, se dnes obchoduje v překvapivě širokém rozpětí. Osamělý prolamovaný talíř se vydražil za 286 Kč, čajová souprava za 2 101 Kč a zhruba 120dílný jídelní komplet za 21 000 Kč. Rozhoduje kombinace značky, stáří, stavu a úplnosti. Dech přitom bere hlavně chvíle, kdy se z nenápadné vitríny vyloupne kompletní, značený a zachovalý servis.
Ceny cibuláku z Dubí: od stokorun k desítkám tisíc
Výroba českého cibuláku se rozběhla v Dubí u Teplic roku 1885. Původní továrna navázala na vzor, který Evropa znala z Míšně. Od té doby z ní vyšly statisíce talířů, misek, konvic a šálků. Tahle masovost vysvětluje, proč jednotlivý kus nemá astronomickou hodnotu. Zároveň ale objasňuje, proč úplné sady nabývají na ceně: řada domácností je během let rozbila, rozdala nebo rozprodala po kouscích.
Aukční výsledky z Aukra tvoří přehledné schodiště:
Položka Výsledná cena Poznámka Prolamovaný talíř Dubí 286 Kč 9 přihazujících Čajový servis Dubí 2 101 Kč 8 přihazujících Servis Český porcelán Dubí, cca 120 dílů 21 000 Kč rozsáhlý jídelní soubor Nový mělký talíř 26 cm (pro srovnání) 555 Kč aktuální maloobchodní cena
Z tabulky plyne jednoduché poučení. Samostatný talíř se často vydraží levněji než nový kus z obchodu, protože kupce láká spíš praktické doplnění sady než sběratelská vášeň. Jakmile však přibývají díly a zachovalost, cena roste skokově. Rozdíl mezi talířem a velkým servisem je zhruba sedmdesátinásobný. Podle nás právě tady leží skutečný poklad českých domácností: v úplnosti, kterou dnes už jen málokdo udržel.
Značka MEISSEN, nebo ZWIEBELMUSTER? Dno talíře prozradí stáří
Nejspolehlivější vodítko ke stáří dubského kusu nese jeho rub. Podle oficiálního webu Porcelán Cibulák mají starší výrobky z let 1885 až 1956 na spodku zarámované označení MEISSEN. Novější produkce nese nápis ZWIEBELMUSTER. Současné originály mají navíc ochrannou známku, typicky korunku s písmenem D a text Original Bohemia či Zwiebelmuster podle konkrétního provedení.
Pokud pátráte po nejstarších dubských kouscích, tedy po tom, co sběratelé neformálně řadí k prvním sériím, hledejte právě rámeček s nápisem MEISSEN. Takový talíř vznikl do poloviny padesátých let a nese v sobě kus předválečné i válečné historie. Starobylost pak přidává sběratelský příběh. Cenu ovšem dotáhne nahoru teprve v kombinaci s bezvadným stavem.
Pozor si dejte na záměnu s jinými modrobílými dekory. Thun 1794 z Karlovarska vyrábí vlastní cibulový motiv, prodejci jej ale sami označují za nepravý cibulák, respektive za reinterpretaci tradičního vzoru. Podobně bývá v bazarech nabízen obecný modrobílý porcelán bez jakékoli značky, který s Dubím sdílí jen barevnost. Pro sběratele i kupce platí jednoduché pravidlo: bez čitelného razítka odhadujte hodnotu střízlivě.
VIDEO Podglazurní kobalt a čínské broskve: proč dubský dekor nevybledne
Proč cibulák vydrží desítky let každodenního mytí? Odpověď tkví v technologii. Dekor se nanáší kobaltovou modří přímo na střep a teprve potom se celý předmět překryje průhlednou glazurou. Malba tak zůstává uzavřená pod sklovitým povlakem a podle prodejců se nikdy nesmyje. Míšeňská manufaktura uvádí podglazurní kobalt přímo jako charakteristický rys této dekorace.
Kuriózní je i samotný název. Podle manufaktury Meissen motiv vůbec nezobrazuje evropskou cibuli. Jde o stylizovanou evropskou verzi čínských předloh, kde malíři ztvárňovali broskve, melouny či bambus. Evropským očím ale exotické plody připomínaly cibule a pojmenování se ujalo. Generace českých hospodyň tedy podávaly nedělní svíčkovou na talířích zdobených čínskými broskvemi, aniž by to tušily.
Pro sběratele z toho plyne praktický důsledek. Opotřebení dekoru u originálu bývá minimální, takže kupci se soustředí na jiné vady: oťuky na okrajích, vlasové praskliny, opravy a odřené zlacení. Právě tyto drobnosti dokážou cenu srazit na zlomek.
Cibulák versus Meissen, Rosenthal i broušené sklo
Srovnání s prestižnějšími značkami pomáhá zasadit dubský porcelán do širšího trhu. Originální Míšeň se obchoduje o patro výš. Vídeňské Dorotheum prodalo devět míšeňských talířů s cibulovým vzorem z období zhruba 1950 až 1970 za přibližně 20 800 Kč. Jediný prolamovaný míšeňský talíř první jakosti se na Aukru vydražil za 1 800 Kč, tedy zhruba šestkrát dráž než jeho dubský protějšek.
Rosenthal představuje jinou kapitolu. Jeho hodnota se odvíjí od období a modelu, přičemž tovární značky na spodku umožňují hrubé datování. Servis ve stylu art deco z doby kolem roku 1931 se na Aukru vydražil za 4 100 Kč.
Pro úplnost stojí za zmínku i další retro poklady českých kuchyní:
Smaltované nádobí Sfinx: národní podnik vznikl roku 1951, bazarové ceny kastrolů a pokliček se drží zhruba mezi 50 a 200 Kč za kus. Běžné broušené sklo: na internetových aukcích obvykle začíná ve stovkách korun. Historické české sklo s proveniencí: může vystoupat do statisíců; biedermeierovský pohár z Justovy sbírky se vydražil za 198 400 Kč.
Dubský cibulák se v tomto žebříčku usadil ve zlatém středu. Za Míšní zaostává, smaltované hrnce ovšem s přehledem převyšuje. A u kompletních souborů se dostává na úroveň, kterou by do starého jídelního nádobí nikdo nečekal.
Jak ocenit a prodat starý cibulák bez zbytečné ztráty
Než talíř či servis nabídnete, projděte si jednoduchý kontrolní seznam:
Značka na spodku: nafoťte celé dno i detail razítka, rámeček MEISSEN signalizuje starší dubskou produkci. Období: podle značení zařaďte kus před rok 1956, nebo po něm. Stav: prohlédněte okraje proti světlu, hledejte oťuky, praskliny a stopy lepení. Úplnost: spočítejte díly a zjistěte, zda souprava odpovídá původnímu počtu osob. Srovnání s prodanými kusy: porovnávejte s ukončenými aukcemi, nikoli s nabídkovými cenami, které si prodejci často nadsazují.
Běžné kusy se nejsnáze prodávají přes Aukro, Sbazar, Bazoš, facebookové sběratelské skupiny nebo místní starožitnictví. U rozsáhlejšího servisu či podezření na vzácnější tvar se vyplatí nezávazné ocenění.
Do doby prodeje s porcelánem zacházejte šetrně. Konzervátoři doporučují omezit zbytečnou manipulaci a chránit kusy před nárazy, prachem a výkyvy teploty i vlhkosti. Myjte ručně a jen stabilní glazované kusy bez prasklin. Současná dubská produkce sice myčku snese, u starožitného servisu se zlacením nebo dávnou opravou vás ale jedno nešťastné mytí může připravit o stovky i tisíce korun.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková