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Baskické kuře, které nadchne každou návštěvu: Paprika, rajčata a víno udělají všechnu práci za vás

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Baskické kuře patří mezi ty recepty, kde práci odvede trouba. Kuřecí stehna se nejdřív opekou dozlatova, pak se ponoří do husté rajčatovo-paprikové omáčky a pomalým pečením se promění v něco, co se doslova rozpadá pod vidličkou. Žádné složité techniky, žádné hromady nádobí. Stačí jeden pekáček a dobrá nálada. Recept zvládne i začátečník a výsledek překvapí i náročnějšího hosta.
Baskické kuře

Baskické kuře

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Baskické kuře, které nadchne každou návštěvu: Paprika, rajčata a víno udělají všechnu práci za vás
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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