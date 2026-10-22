Baskické kuře, které nadchne každou návštěvu: Paprika, rajčata a víno udělají všechnu práci za vás

Baskické patří mezi ty recepty, kde práci kuře odvede trouba. Kuřecí stehna se nejdřív opečou dozlatova, pak se ponoří do husté rajčatovo-paprikové a pomalým pečením se promění v něco, co se doslova rozpadá pod vidličkou. Žádné složité techniky, žádné hromady nádobí – stačí jeden pekáček a dobrá nálada. Recept zvládne i začátečník a omáčky výsledek překvapí i náročnějšího hosta. Čím si baskické kuře získává pozornost? Hlavní roli mají papriky, rajčata a pomalé pečení
Baskická kuchyně vychází z kraje mezi Španělskem a Francií. Není postavená na zbytečné složitosti, spíš na surovinách, které mají samy o sobě dost chuti. Důležité je vrstvení chutí. Nejdřív maso, které se nechá zezlátnout ve výpeku. Pak zelenina, víno, rajčata. Nakonec se všechno spojí v troubě, kde se šťáva z kuřete promíchá s omáčkou a ta se zase dostane zpátky do masa. Kdyby se jednotlivé části připravily zvlášť, nebude to ono. K podávání se hodí rýže, ale klidně i kus křupavé . Omáčka je v tomhle receptu skoro stejně důležitá jako samotné kuře. bagety Recept na fantastické baskické kuře
Ingredience pro přípravu Horní kuřecí stehna s kostí a kůží – cca 700 g Olivový olej – 3 lžíce Cibule – 1 střední Česnek – 3 stroužky Červená masitá paprika – 2 ks Červený feferonka – 1 ks Tymián – 1 lžička Bílé víno – 100 ml Krájená rajčata v konzervě – 400 g (1 konzerva) Sůl a pepř – podle chuti Rýže – k podávání Čerstvá petrželka – k podávání Postup přípravy baskického kuřete na bílém víně
1. Pekáček vhodný i do trouby postavte na sporák a rozpalte v něm
olivový olej.
2. Kuřecí stehna dejte do horkého oleje a opečte je z obou stran. Nechte je chytit
zlatavou barvu, hlavně na kůži. Nemusí být hotová uvnitř, teď jde hlavně o chuť a základ výpeku.
3. Opečená stehna přesuňte na talíř, osolte je a opepřete.
4. Do pekáčku s výpekem nasypte
nakrájenou cibuli a česnek. Restujte několik minut, až cibule zesklovatí a začne vonět.
5. Přidejte
papriky nakrájené na proužky, najemno nasekaný feferon a tymián.
6. Přilijte
bílé víno, pekáček přikryjte pokličkou a nechte směs asi 5 minut dusit.
7. Přidejte
krájená rajčata z konzervy, osolte, opepřete a všechno promíchejte.
8. Bez pokličky nechte omáčku na mírném ohni ještě zhruba
15 minut. Měla by lehce zhoustnout a chutě se mezitím spojí.
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9. Troubu předehřejte na
190 °C.
10. Do paprikovo-rajčatové směsi vraťte kuřecí stehna
kůží nahoru. Jemně je zatlačte, aby byla asi z poloviny ponořená v omáčce.
11. Přikryjte pokličkou a pečte
45 minut.
12. Potom pokličku sundejte, teplotu zvyšte na
200 °C a zapněte horní gril. Dopékejte dalších 20 minut. Kůže může místy ztmavnout, stejně tak okraje paprik. Tady se není třeba lekat, lehké opečení přidá jídlu hlubší a trochu kouřový tón.
13. Podávejte s vařenou rýží a navrch přidejte čerstvou petrželku.
Foto: Cooky.cz, Baskické kuře, které nadchne každou návštěvu: Paprika, rajčata a víno udělají všechnu práci za vás Pár tipů, které se osvědčily
Kuřecí stehna se vyplatí na začátku opravdu dobře opéct. Když se kůže nechá jen zblednout a člověk spěchá dál, trouba už to úplně nezachrání. Ty dvě nebo tři minuty navíc u sporáku jsou znát.
Kdo chce chuť trochu posunout, může do omáčky přidat hrst zelených nebo černých oliv. K rajčatům a paprikám sedí velmi dobře a celé jídlo se tím přiblíží středomořskému ladění. Bílé víno se dá nahradit suchým rosé. A pokud ho otevřete, dává smysl nechat si sklenku i k hotovému jídlu.
Zapomeňte na sůl i pepř. Pokud chcete u pečeného kuřete kůži jako sklo, před pečením sáhněte po 1 věci
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz