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Když se kruh změnil v ovál, herec za to nemohl. Monoskop hlídal proporce

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Kruh hlídal proporce, mřížka pravidelnost a proužky jemné detaily. Černobílý monoskop před programem prověřoval víc než samotný televizor.
Černobílý obrazec s kruhem, mřížkou, jemnými svislými proužky a nápisem Sender Freies Berlin.

Černobílý obrazec s kruhem, mřížkou, jemnými svislými proužky a nápisem Sender Freies Berlin.

Zdroj: Henri Funck / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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