Když se kruh změnil v ovál, herec za to nemohl. Monoskop hlídal proporce

Nehybný kruh, mřížka a řady proužků měly před televizním programem vlastní práci. Monoskop pomáhal kontrolovat proporce, rozlišení i podání šedých odstínů. Z jeho podoby se dalo poznat, že obraz potřebuje seřídit, samotný viník se však hledal hůř.
Zapnout televizi a místo pořadu sledovat geometrický obrazec působí vedle videí na přání jako zvláštní druh zábavy. Jenže o zábavu právě nešlo. Zatímco
na kreslené seriály se čekalo podle programu, technici měli v monoskopu užitečnou pomůcku. Obrazovka zkrátka před představením dostala pravítko. Monoskop sloužil ke kontrole celého televizního řetězce, nikoli pouze domácí obrazovky. Ilustrační muzejní kamera v USA. DogsRNice / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Kruh a mřížka hlídaly každý jinou chybu
Konkrétní černobílý obrazec ČST ze sedmdesátých let ukazuje
Virtuální museum československé historické radiotechniky. Velký světlý kruh překrývá síť pravidelných polí. Uvnitř se nad sebou řadí skupiny stále jemnějších svislých proužků, nahoře a dole leží stupnice od černé k bílé. Každý z těchto motivů pokládal obrazu jinou otázku.
Kruh nabízel rychlou kontrolu proporcí. Při nestejném roztažení do šířky a do výšky se z něj stal ovál. Na filmové tváři by si divák mohl chvíli říkat, zda herec opravdu tak vypadá. U kruhu podobná výmluva neobstála.
Mřížka šla dál: její pole měla zůstávat stejně velká a čáry rovné. Zahuštění u okraje nebo vyboulené linie upozorňovaly na nerovnoměrné roztažení obrazu. Tuto práci kruhu a sítě popisuje také
dobová příručka televizních techniků BBC na stranách 35 a 36. Britský obrazec měl jiné uspořádání, základ kontroly byl obdobný.
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U proužků záleželo na tom, zda ještě zůstávají oddělené. Hrubší vzor se dal rozlišit snáz, jemnější už prověřoval schopnost soustavy přenést drobný detail. Když proužky splývaly v šedou plochu, bylo vidět omezení rozlišení. Nestačilo tedy, že televizor vůbec nějaký obraz ukazuje.
Stupnice šedi zase dovolovala posoudit, zda se sousední odstíny od sebe liší. Slitá tmavá políčka znamenala ztracené rozdíly ve stínech, slitá světlá políčka totéž na opačném konci stupnice.
Příručka BBC oba testy výslovně odděluje: proužky patří k rozlišení a šířce přenášeného pásma, šedé stupně ke kontrastu.
Právě kombinace motivů byla podstatná. Kulatý kruh ještě nezaručoval čitelné jemné proužky a ostré proužky nezaručovaly odlišené šedé odstíny. Monoskop tak dával několik odpovědí současně, aniž se na obrazovce muselo cokoli pohnout.
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V počátcích se obrazec vytvářel snímáním motivu na destičce uvnitř zvláštní elektronky. Později jeho tvary skládaly elektronické generátory. Podle
dokumentace muzejního generátoru začala ČST elektronický monoskop používat se spuštěním druhého programu v roce 1970. Česká televize datuje start druhého programu na 10. května 1970.
Neznamená to, že před tímto rokem
zkušební obrazce neexistovaly. Měnil se způsob jejich vzniku. A kontrola se týkala celého televizního řetězce, nikoli pouze skříně s obrazovkou v obýváku. Zkušební obrazec prověřoval celý televizní řetězec, tedy i techniku před samotným přijímačem. Muzejní ukázka osvětlené předlohy v USA. DogsRNice / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Muzejní záznam nabízí výmluvný příklad: ke konci se v něm mění rozměr kruhu kvůli závadě samotného generátoru. Z toho plyne důležitá hranice domácího pozorování. Pokřivený kruh ukázal problém, ale sám ještě nedokazoval poruchu přijímače. Chyba mohla přicházet už ve zkušebním signálu.
Vedle
teletextového počítadla a čekání na stránku tak monoskop připomíná další zvláštnost televizní minulosti: i obraz, který vypadal, že nic nedělá, mohl předávat spoustu užitečných informací.