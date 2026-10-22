Půda po rajčatech je plná plísní a škůdců. Sirná svíce a roztok z lékárny je zničí za jedno odpoledne, stačí zavřít skleník

Cesta k bohaté letní sklizni rybízu začíná již teď, září je totiž ideálním měsícem pro podzimní hnojení ovocných keřů. Takové přikrmování má nejen zařídit bohatou úrodu v příštím roce, ale také
dodat keřům sílu k úspěšnému přezimování. Ještě na podzim totiž aktivně rostou, rozvíjejí svůj kořenový systém a začínají se na nich vyvíjet pupeny. Použít můžete řadu přírodních hnojiv, ale i správně vybrané syntetické přípravky. Jak na podzimní hnojení rybízu minerálními hnojivy
Chcete-li keřům dodat potřebné látky co nejrychleji (třeba proto, že v létě jste jim nemohli
věnovat tolik péče), sáhněte klidně po minerálních hnojivech. Rybízu je potřeba v tuto chvíli dodat draslík a fosfor. První z nich jim dodáte aplikací síranu draselného, který neobsahuje chlór (na rozdíl od draselné soli), na nějž jsou bobulovité keře citlivé. O fosfor se zase postará superfosfát. Odpovídající množství podle návodu na obalu rozhoďte pod keře a nechte podzimní deště, aby se postaraly o to, že se živiny dostanou do půdy. Zkuste fosforem a draslíkem nabitý popel
Bráníte-li se hnojení syntetickými přípravky, můžete využít i přírodní metody hnojení rybízu. O pořádnou podzimní dávku fosforu a draslíku se postará dřevěný popel, který je univerzálním pomocníkem v celé zahradě. Stejně jako v případě minerálních hnojiv ho můžete jen
jednoduše rozsypat pod rostliny, nebo z něj vytvořit zálivku – stačí nechat přes noc louhovat šálek popela v deseti litrech dešťové vody a tou poté keře zalít. Jako bonus se keřům dostane i takových prvků, jako je sodík, hořčík, mangan, síra nebo železo.
Cenným zdrojem potřebných živin mohou být i banánové nebo bramborové slupky, ze kterých si snadno vyrobíte tekuté hnojivo – stačí je nechat
několik dní louhovat v kyblíku s vodou (nejlépe dešťovou). Můžete je i pokrájet na kousky a ty poté rozhodit pod keře nebo si práci ulehčit ještě více a použít hotový bramborový škrob. Poté klidně přisypte i vrstvu kompostu. Zdroj fotografie: Pixabay Za podzimní péči se vám keře odvděčí bohatou úrodou Dávku draslíku dodá rybízu zálivka z kokošky
Panuje-li suché září a chcete keřům raději dopřát živinami nabitou zálivku, zkuste jíchu z kokošky pastuší tobolky. Tu vyrobíte tak, že 500 gramů byliny necháte kvasit ve vědru s 5 litry vody. Směs nezapomeňte občas promíchat. Jakmile se
na povrchu přestanou tvořit bublinky (zabere to zhruba dva týdny), je hnojivo hotové. Směs sceďte a tekutinu zřeďte vodou v poměru 1:10. Scezené zbytky rostliny hoďte na kompost. Podzimní hnojení rybízu zálivkou z kokošky proveďte celkem třikrát vždy s rozestupem jednoho měsíce.
VIDEO Jak na podzimní hnojení ovocných stromů
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři