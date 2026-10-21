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Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby

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Houbová směs na topinky je pro vás vhodná, pokud máte rádi vůni čerstvých hub, česneku a bylinek. V takovém případě si připravte pánev a pusťte se do vaření! Získáte pochoutku s výraznou chutí, kterou si ale můžete do určité míry přizpůsobit sobě. A když v lese žádné houby nerostou? Můžete použít i žampiony nebo třeba hlívu ústřičnou. Pokud můžete, zkombinujte více druhů, čímž získáte bohatší chuť i zajímavější strukturu.
Houbová směs

Houbová směs

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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