Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby

Houbová směs na topinky je pro vás vhodná, pokud máte rádi vůni čerstvých hub, česneku a bylinek. V takovém případě si připravte pánev a pusťte se do vaření! Získáte pochoutku s výraznou chutí, kterou si ale můžete do určité míry přizpůsobit sobě. A když v lese žádné houby nerostou? Můžete použít i žampiony nebo třeba hlívu ústřičnou. Pokud můžete, zkombinujte více druhů, čímž získáte bohatší chuť i zajímavější strukturu.
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