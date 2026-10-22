Investor Brůna: Mladí chtějí vlastní byt. Jenže ne každý byt je dobrá investice

KOMENTÁŘ. Čistých 120 tisíc korun měsíčně, a přesto nemusí stačit na hypotéku na rodinný dům. Ivo Prax na sociální síti LinkedIn upozornil na problém, který mladým lidem komplikuje život. Vlastní bydlení se vzdaluje i domácnostem s nadprůměrnými příjmy. Lidé tak začínají kupovat to, na co dosáhnou. A to nemusí být vždy dobré rozhodnutí.
Prax uvádí příklad rodinného domu za 14,4 milionu korun. I při vlastních úsporách 2,9 milionu vychází potřebná hypotéka na 11,5 milionu korun a měsíční splátka přibližně na 67 tisíc. To je pro většinu domácností neúnosné. Ani byt za pět milionů korun přitom není pro každého samozřejmostí.
Minulý týden se na mě obrátila dcera mých kamarádů se svým přítelem. Praha je pro ně finančně nedostupná. Rádi by se vrátili do rodného kraje a uvažují o koupi bytu v Semilech.
Rozumím jim. Chtějí vlastní bydlení a nechtějí platit nájem. Přesto bych jim doporučil, aby nespěchali. Mladý člověk by si měl nejdřív rozmyslet, kde chce žít. Teprve potom kupovat nemovitost.
Dnes chtějí bydlet v Semilech. Za pět let mohou mít děti a zatoužit po rodinném domě. Mohou dostat zajímavou pracovní nabídku v jiném městě. Nebo jednoduše změní názor. To je normální. V mladém věku se život mění rychle.
Proto mi dává smysl jít nejprve do nájmu. Ušetřit peníze, poznat vlastní potřeby a rozhodnout se bez zbytečného tlaku. Nájem nejsou automaticky vyhozené peníze. Člověk si za něj kupuje také svobodu změnit názor.
Ne každá nemovitost zdražuje
V Praze a některých krajských městech bych se nákupu kvalitního bytu nebál. Mají pracovní příležitosti, univerzity a přitahují nové obyvatele. Kdo přijede studovat, často si najde partnera, práci a nakonec ve městě zůstane. Vznikají tak další zájemci o bydlení.
V menších městech je situace jiná. U Semil bych se ptal především na to, kde vznikají dobře placená pracovní místa a proč by tam měli přicházet noví lidé. Pokud chybějí silní zaměstnavatelé a mladí odcházejí za prací jinam, nemusí ceny nemovitostí dlouhodobě růst.
Neříkám, že v Semilech nelze koupit dobrý byt. Ale nespoléhal bych na to, že každá nemovitost automaticky zdraží jen proto, že ceny v Praze rostou.
Byt není dobrá investice jen proto, že je vlastní. Rozhoduje také to, kde stojí a kdo ho bude chtít za deset let koupit.
Strach je špatný investiční poradce
Dnešní mladí lidé jsou pod tlakem. Slyší, že bydlení bude stále dražší, a bojí se, že když nekoupí dnes, už si nikdy nic nedovolí. Jenže rozhodnutí pod tlakem bývají drahá.
O to důležitější je nekoupit první nemovitost, na kterou člověk dosáhne, bez přemýšlení o budoucnosti.
Za svou investiční kariéru jsem udělal chyby a zaplatil za ně. Člověk se může poučit z cizích zkušeností, ale některé věci si musí vyzkoušet sám. Životní zkušenost je nepřenositelná.
Mladému páru bych proto doporučil: nespěchejte, počítejte a nenechte se vyděsit tím, že všichni kolem vás kupují byty.
Nejhorší investice může být ta, kterou uděláte ze strachu, že už nikdy nedostanete další příležitost.