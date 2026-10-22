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Investor Brůna: Mladí chtějí vlastní byt. Jenže ne každý byt je dobrá investice

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Čistých 120 tisíc korun měsíčně, a přesto nemusí stačit na hypotéku na rodinný dům. Ivo Prax na sociální síti LinkedIn upozornil na problém, který mladým lidem komplikuje život. Vlastní bydlení se vzdaluje i domácnostem s nadprůměrnými příjmy. Lidé tak začínají kupovat to, na co dosáhnou. A to nemusí být vždy dobré rozhodnutí. Prax uvádí
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Zdroj: Více se dá vydělat na rekonstrukci staré nemovitosti než na koupi opravené. Foto: Vladimír Brůna, se svolením autora
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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