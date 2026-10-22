Dřevo z letošní zimy do kamen nedávejte. Tahle chyba zalepí komín a může skončit požárem

Polena leží pod stříškou od jara a na pohled vypadají suchá. Jenže uvnitř může být pořád hodně vody. Čerstvě pokácené dřevo obsahuje klidně až polovinu vody. Za pár měsíců vyschne jen zčásti. V kamnech pak spíš doutná, než hoří. Teď na podzim, kdy znovu roztápíme kamna a krby, je to jedna z nejčastějších chyb.
Kdy je tedy dřevo opravdu suché? Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA uvádí jasnou hranici: nejlépe hoří dřevo s vlhkostí 20 procent nebo méně. Všechno nad tím už je problém. Podle výrobců kamen spotřebuje dřevo se 30 procenty vlhkosti zhruba třetinu své energie jen na to, aby se vysušilo. U 40 procent je to skoro polovina. Teplo, které by mělo hřát obývák, tak odchází komínem v podobě páry.
Co se děje v komíně
Mokré dřevo hoří chladněji a s mnohem větším množstvím kouře. Ten se cestou vzhůru ochlazuje a na stěnách komína se z něj sráží lepkavý dehet. Vrstva za vrstvou se usazuje, až komín zúží a zanese. Dehet je přitom vysoce hořlavý, a stačí pak jedno pořádné rozpálení, aby se v komíně vznítil. Zanesený komín patří podle EPA mezi hlavní příčiny požárů při vytápění domácností. Navíc mokré dřevo začerní sklo kamen a do ovzduší pustí mnohem víc jemného prachu i oxidu uhelnatého.
Jak dřevo usušit a změřit
Dřevo, které chcete pálit, nejdřív naštípejte, teprve pak ho uložte. Naštípaná polena schnou mnohem rychleji než celé špalky, protože mají větší odkrytou plochu. Skládejte je nad zemí, na latě nebo palety, zakryjte je shora a boky nechte otevřené, aby kolem proudil vzduch. Stříšku udělejte šikmou, ať z ní steče déšť.
EPA radí počítat s nejméně šesti měsíci sušení u měkkého dřeva a dvanácti u tvrdého. U hustého dubu to může trvat klidně i dva roky.
Foto: Pixabay
Jistotu vám ale dá jen vlhkoměr na dřevo. Pořídíte ho v železářství nebo na internetu a vyjde na 300 až 900 korun. Měřte vždy na čerstvě rozštípnuté ploše uvnitř polena, povrch bývá sušší než jádro a zkreslil by výsledek. Ukáže-li přístroj víc než 20 procent, nechte dřevo ještě rok ležet. Do kamen také nikdy nedávejte natírané, lakované ani impregnované dřevo, dřevotřísku nebo odpadky.
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I když topíte jen suchým dřevem, komín se časem zanese. Proto ho nechte jednou ročně zkontrolovat a pravidelně čistit kominíkem. U nás tyto povinnosti upravuje vyhláška a nejde jen o vaši bezpečnost. Pokud by v domě začalo hořet a vy jste neměli platnou revizi komína, pojišťovna vám může plnění zkrátit.
Zdroje info: Autor, https://www.epa.gov/burnwise/sample-article-burn-wise-health-and-safety-awareness-kit
Náhledové foto: Pixabay
The post Dřevo z letošní zimy do kamen nedávejte. Tahle chyba zalepí komín a může skončit požárem first appeared on Naše zahrada.