Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dřevo z letošní zimy do kamen nedávejte. Tahle chyba zalepí komín a může skončit požárem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Polena leží pod stříškou od jara a na pohled vypadají suchá. Jenže uvnitř může být pořád hodně vody. Čerstvě pokácené dřevo obsahuje klidně až polovinu vody. Za pár měsíců vyschne jen zčásti. V kamnech pak spíš doutná, než hoří. Teď na podzim, kdy znovu roztápíme kamna a krby, je to jedna z nejčastějších chyb.
Oheň

Oheň

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Řádí u vás krtek? Stačí na něj použít tyč a plastovou lahev
Řádí u vás krtek? Stačí na něj použít tyč a plastovou lahev
Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára
Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára

Orchideje patří mezi oblíbené pokojové rostliny zejména kvůli svým nádherným květům. I když jsou jejich...

Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby
Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby

Houbová směs na topinky je pro vás vhodná, pokud máte rádi vůni čerstvých hub, česneku a bylinek. V takovém...

Nové rostliny zdarma. Levanduli jsme rozmnožili z odřezků
Nové rostliny zdarma. Levanduli jsme rozmnožili z odřezků

Levandule se řadí mezi květiny, které jsou nedílnou součástí mnoha zahrad a předzahrádek. Jejich vůně je...

Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok hladovět
Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok hladovět

Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Další články z kategorie Rady do domu
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.