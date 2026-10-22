Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lukačovičův tým rozšiřuje Seznam Zprávy o investiční sekci, spadat bude pod Jašminského

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obsah Seznam Zpráv (patří pod mediálně-technologickou skupinu Seznam.cz) se rozšíří o novou sekci SZ Investice, kterou čtenáři najdou v rubrice SZ Byznys. Informovala o tom Hana Holubová z tiskového oddělení Seznam.cz (majitel Ivo Lukačovič).
Lukačovičův tým rozšiřuje Seznam Zprávy o investiční sekci, spadat bude pod Jašminského

Lukačovičův tým rozšiřuje Seznam Zprávy o investiční sekci, spadat bude pod Jašminského

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:11

Reklama
Další články z Borovan.cz
Juchelkovo ministerstvo práce a sociálních věcí má novou ředitelku komunikace
Juchelkovo ministerstvo práce a sociálních věcí má novou ředitelku komunikace
Rock for People pro další ročník v roce 2027 prodal již polovinu vstupenek
Rock for People pro další ročník v roce 2027 prodal již polovinu vstupenek

Letní hudební festival Rock for People, který se koná v Parku 360 u Hradce Králové, hlásí, že má polovinu...

Skupina Renáty Kellnerové v pololetí v zisku přes 830 milionů eur, média narostla o 50 milionů
Skupina Renáty Kellnerové v pololetí v zisku přes 830 milionů eur, média narostla o 50 milionů

Skupina PPF, kterou ovládá miliardářka Renáta Kellnerová (foto), doručila v pololetí 2026 silná byznysová...

Spolumajitel Bohemia Interactive Španěl vydá knihu o matematice, fyzice a hospodském rozumování
Spolumajitel Bohemia Interactive Španěl vydá knihu o matematice, fyzice a hospodském rozumování

Miliardář, investor, spolumajitel herního studia Bohemia Interactive a rovněž bloger Marek Španěl (foto)...

Bývalý manažer Primy „Hungy“ Nguyen přechází na Novu, zastřeší nový byznys
Bývalý manažer Primy „Hungy“ Nguyen přechází na Novu, zastřeší nový byznys

Byla to utajovaná změna, o které Borovan.cz referoval jako první a jako jeden z mála na trhu. Mediální...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.