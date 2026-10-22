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Pečicí papír se pořád vrací do ruličky: Nejdřív ho zmačkejte, do formy i na plech sedne bez boje

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Kousek pečicího papíru čerstvě odtržený z role mívá neobyčejně tvrdohlavou paměť. Neustále se svinuje zpátky do ruličky, vyskakuje z okrajů pekáče a při nalévání těsta neobratně překáží. Zápasení s neposednými rohy přitom vyřeší nečekaně prostý krok. Stačí arch papíru v dlaních rázně zmačkat do pevné koule a teprve potom ho znovu rozložit. Podívejte se, jak mechanické narušení tuhých vláken zruší původní pnutí, proč slavný šéfkuchař Jamie Oliver doporučuje papír pro hluboké formy navíc navlhčit a z jakého důvodu se na plochý plech hodí docela jiný postup.
Kulatá kovová dortová forma vyložená pečicím papírem zmačkaným do tvaru nádoby

Kulatá kovová dortová forma vyložená pečicím papírem zmačkaným do tvaru nádoby

Zdroj: Rebecca Siegel / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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