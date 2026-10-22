Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Topíte dřevem nebo uhlím? Samotné vyčištění komína nestačí, důležitá je i odborná kontrola

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
První oheň v krbu láká, zvlášť když se večery ochladí a doma začíná být sychravo. Před zatopením se ale vyplatí vytáhnout poslední zprávu od kominíka. Vymetené saze totiž ještě neznamenají, že je celá spalinová cesta v pořádku. A pokud vytápíte dům kotlem na tuhá paliva, může vás vedle komína čekat také samostatná kontrola topného zařízení.
Topíte dřevem nebo uhlím? Samotné vyčištění komína nestačí, důležitá je i odborná kontrola

Topíte dřevem nebo uhlím? Samotné vyčištění komína nestačí, důležitá je i odborná kontrola

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:00

Reklama
Další články z Kapitalio
Testovala jsem dvě pleťová séra do 150 Kč: Jedno pleť hydratuje, druhé mě překvapilo účinkem na vrásky
Testovala jsem dvě pleťová séra do 150 Kč: Jedno pleť hydratuje, druhé mě překvapilo účinkem na vrásky
Polský termální gigant spojuje relax i rodinnou zábavu: Od 270 Kč nabízí 13 saun i 40 °C slanou vodu
Polský termální gigant spojuje relax i rodinnou zábavu: Od 270 Kč nabízí 13 saun i 40 °C slanou vodu

V Polsku se nachází spousta termálních lázní a aquaparků, mezi ty vůbec největší však patří Termy...

Přidala jsem do masové omáčky dýni a parmazán. Výsledkem jsou dokonalé podzimní linguine
Přidala jsem do masové omáčky dýni a parmazán. Výsledkem jsou dokonalé podzimní linguine

Šťavnaté mleté maso, hustá rajčatová omáčka a navrch pořádná porce parmazánu. Když do základu přidáte dýni,...

Dělala jsem obrovskou chybu a lopatkovec nechtěl kvést. Stačila jediná změna a vystřelil bílé květy
Dělala jsem obrovskou chybu a lopatkovec nechtěl kvést. Stačila jediná změna a vystřelil bílé květy

Jde o jednu z nejkrásnějších rostlin, které jsou poměrně nenáročné na pěstování, přesto se jí často nechce...

Objevila jsem léčivý pramen v Beskydech. Voda je zcela zdarma, ale kvůli silnému zápachu tu nikdo není
Objevila jsem léčivý pramen v Beskydech. Voda je zcela zdarma, ale kvůli silnému zápachu tu nikdo není

Některé přírodní poklady neodhalíte očima, ale nosem. V Beskydech jsem navštívila unikátní léčivý pramen,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.