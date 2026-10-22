Topíte dřevem nebo uhlím? Samotné vyčištění komína nestačí, důležitá je i odborná kontrola

První oheň v krbu láká, zvlášť když se večery ochladí a doma začíná být sychravo. Před zatopením se ale vyplatí vytáhnout poslední zprávu od kominíka. Vymetené saze totiž ještě neznamenají, že je celá spalinová cesta v pořádku. A pokud vytápíte dům kotlem na tuhá paliva, může vás vedle komína čekat také samostatná kontrola topného zařízení.
Při podzimních přípravách obvykle řešíme zásobu paliva a náklady na vytápění domácnosti. Stejnou pozornost si zaslouží cesta, kterou z domu odcházejí spaliny. Jen od září 2025 do konce května 2026 zasahovali jihomoravští hasiči u 75 požárů souvisejících s jiskrami v komíně nebo vznícením sazí.
Vyčištění a kontrola řeší pokaždé něco jiného
Při čištění se ze spalinové cesty odstraňují saze, usazeniny a další nečistoty.
Odborná kontrola následuje po vyčištění a posuzuje také její stavební stav, bezpečný odvod spalin, přístup k čisticím otvorům a vzdálenosti od hořlavých materiálů. Pouhým vymetením tyto věci ověřené nemáte. Při zatápění se řiďte návodem výrobce a používejte pouze předepsané palivo. U dřeva je důležité také dostatečné proschnutí. Foto: Magnific
U topidel na pevná paliva s výkonem do 50 kW včetně zákon dovoluje čištění svépomocí. Pravidelnou kontrolu však provádí kominík s příslušným živnostenským oprávněním. Pokud nemáte vybavení, zkušenosti nebo bezpečný přístup, svěřte mu i čištění.
Jaroslav Mikoška z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
připomíná:
„Jednou do roka musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.“
U běžných domácích topidel do 50 kW to samé platí při sezónním i celoročním provozu. Jak často čistit komín u krbu nebo kotle
U pevných paliv
záleží na výkonu připojeného spotřebiče a délce provozu. Sezónní provoz znamená nejvýše šest měsíců v součtu za kalendářní rok. Nerozhoduje tedy jen to, zda si pod topnou sezónou představujete zimu.
Topidlo na pevná paliva a způsob provozu Čištění spalinové cesty Odborná kontrola Do 50 kW včetně, sezónní provoz 2x ročně 1x ročně Do 50 kW včetně, celoroční provoz 3x ročně 1x ročně Nad 50 kW 2x ročně 2x ročně Přehled základních lhůt čištění a odborných kontrol komína u topidel na pevná paliva.
Jednotlivá čištění rozložte v čase. U činností předepsaných dvakrát nebo třikrát ročně
vyhláška požaduje odstup nejméně tří měsíců. Několik čištění během jednoho podzimního týdne proto roční povinnost nesplní.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí
nejméně jednou ročně a kontrola nejméně jednou za dva roky. Tuto výjimku ale nelze automaticky vztáhnout na každý rodinný dům, do kterého jezdíte jen o víkendech. Podstatné je určení stavby. Po výměně kotle nebo požáru může být nutná revize
Revize spalinové cesty má jiný účel než pravidelná kontrola. Provádí ji oprávněný revizní technik v konkrétních situacích, zejména: před uvedením nové spalinové cesty do provozu a po stavební úpravě komína při změně druhu paliva před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty před výměnou spotřebiče, pokud nejsou splněny podmínky zákonné výjimky po komínovém požáru nebo při trhlinách či důvodném podezření na ně
Výjimka při výměně se týká
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu. Způsobilost spalinové cesty přitom musí potvrzovat zpráva o čištění a kontrole. Při pořizování jiného kotle nebo krbových kamen proto řešte komín ještě před jejich připojením. Dřevo i další hořlavé předměty uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od kamen a kouřovodu. Potřebné odstupy najdete v návodu ke konkrétnímu topidlu. Foto: Magnific
Oprávnění revizního technika si můžete ověřit v databázi Hasičského záchranného sboru ČR. Ta slouží k ověřování revizních techniků; živnostenské oprávnění kominíka pro běžné čištění a kontroly se ověřuje v živnostenském rejstříku. U kotle na tuhá paliva hlídejte ještě další termín
Majitelé kotlů snadno zamění návštěvu kominíka za kontrolu samotného kotle. Jde však o samostatné povinnosti.
Zpráva o komíně nenahrazuje doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle.
Tato kontrola se provádí
nejméně jednou za tři roky u zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které vytápějí teplovodní soustavu ústředního vytápění. Zajišťuje ji odborně způsobilá osoba s příslušným oprávněním od výrobce.
Povinnost se za těchto podmínek může týkat také krbové vložky nebo
kamen s teplovodním výměníkem. Na běžný krb bez napojení na teplovodní ústřední vytápění se tato tříletá kontrola nevztahuje.
U staršího kotle ověřte i
emisní třídu. Od 1. září 2024 se v domácnostech a rekreačních stavbách nesmějí provozovat nevyhovující kotle na pevná paliva pro teplovodní ústřední vytápění s příkonem do 300 kW, typicky kotle první a druhé třídy. Ani vyčištěný komín jejich provoz neumožní.
Za nejpraktičtější považuji uložit zprávu od kominíka a doklad ke kotli vedle sebe a
poznamenat si oba další termíny. Při objednávání pak snadno poznáte, kterou službu skutečně potřebujete. Před zatopením uvolněte prostor i přívod vzduchu
Příprava nekončí odchodem kominíka. Projděte také okolí topidla a jeho
návod: Odstraňte od krbu, kamen a kouřovodu hořlavé předměty. Bezpečné vzdálenosti určujte podle konkrétního zařízení. Zajistěte volný přístup ke komínovým dvířkům a čisticím otvorům. Nezakrývejte větrací otvory a přívod spalovacího vzduchu. Při viditelném poškození kouřovodu nebo spotřebiče nejprve zajistěte odborné posouzení. Nad topidly na tuhá paliva nesušte oblečení ani jiné textilie.
Používejte
jen palivo předepsané výrobcem. U dřeva hlídejte dostatečné proschnutí; běžně se doporučuje obsah vody kolem 20 % nebo nižší, konkrétní požadavek ale hledejte v návodu. Než si užijete první podzimní večer u krbu, ověřte, kdy komín naposledy prošel čištěním a odbornou kontrolou. Foto: Magnific
Do příprav zahrňte i
funkční hlásič kouře a detektor oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý není vidět ani cítit, takže na vlastní smysly spoléhat nelze. Detektor umístěte a testujte podle jeho návodu. Při jeho poplachu opusťte ohrožený prostor a z bezpečného místa volejte 112. Hořící komín nikdy nehaste vodou
Při podezření na požár komína přestaňte přikládat a
volejte 150 nebo 112. Pokud je to bezpečné, omezte přívod vzduchu do spotřebiče. Neohrožujte se pokusy o hašení ze střechy a při ohrožení opusťte dům.
Do rozpáleného komína nelijte vodu, hrozí jeho poškození. Po komínovém požáru je nutná revize, takže po uhašení nelze rovnou pokračovat v topení.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hzscr.gov.cz, zakonyprolidi.cz, mzp.gov.cz, skcr.cz