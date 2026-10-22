Hustý fazolový guláš podle tradičního receptu potěší výraznou chutí a nenáročnou přípravou

patří mezi ta jídla, která Fazolový guláš nevyžadují skoro žádnou přípravu, ale výsledek vás překvapí. Pikantní klobása, sladká paprika a česnek udělají z hrnce fazolí pořádně sytý oběd nebo . Recept funguje stejně dobře s večeři fazolemi z konzervy i s těmi sušenými-záleží jen na tom, kolik času máte. Fazole: Levný zdroj bílkovin, který vás zasytí na hodiny
Fazole v
pořád nehrají tak velkou roli, jakou by klidně mohly. Přitom obsahují dost českých kuchyních rostlinných bílkovin, k tomu slušnou porci vlákniny a mají nízký glykemický index. V praxi je to jednoduché: po misce fazolového guláše obvykle nepřijde hlad hned za další hodinu. Recept na fazolový guláš s klobásou
Ingredience pro přípravu Pikantní fazole v plechovce-2 ks (nebo 250 g sušených fazolí namočených přes noc) Klobása nebo párek, nejlépe pikantnější-200 g Anglická slanina nebo špek-80 g Cibule-2 ks Česnek-3 stroužky Červená paprika-1 ks Passata (protlak z rajčat)-200 ml Olej nebo sádlo-2 lžíce Lahůdková paprika-2 lžičky Koření gyros-1 lžička Bobkový list-2 ks Sůl a pepř-podle chuti Postup přípravy sytého fazolového guláše
1. Pokud vaříte ze sušených fazolí, začněte den předem nebo aspoň ráno. Fazole dejte nejméně na 8 hodin do studené vody, potom je slijte a v čerstvé vodě vařte zhruba 60–90 minut, až změknou. Vodu z vaření si nechte stranou, při dušení guláše se ještě může hodit.
2. Špek nebo anglickou slaninu nakrájejte na menší kostičky a dejte do větší pánve, případně rovnou do hrnce. Tuk zatím přidávat nemusíte, slanina si ho pustí. Počkejte, až se okraje začnou lehce barvit dohněda.
3. Přidejte lžíci oleje nebo sádla a vsypte nahrubo nakrájenou cibuli. Na středním plameni ji restujte asi 8-10 minut, aby změkla a dostala zlatavý odstín.
4. Klobásu nebo párek nakrájejte na kolečka, případně na půlměsíčky, a přidejte k cibuli. Nechte je opékat další 3-4 minuty. Stačí, aby se maso zatáhlo a trochu chytlo barvu.
5. Přisypte lahůdkovou papriku a koření gyros. Krátce promíchejte, aby se koření rozvonělo v tuku. Tady není potřeba spěchat, ale ani otálet; zhruba 30 sekund na mírném ohni stačí, paprika se nesmí připálit.
6. Přidejte červenou papriku nakrájenou na proužky nebo kostičky a všechno v hrnci promíchejte.
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7. Fazole z konzervy předem slijte a propláchněte. U vařených fazolí přilijte i trochu vody, ve které se vařily.
8. Přidejte bobkové listy, osolte a opepřete podle chuti. Hrnec přiklopte a nechte guláš asi 15 minut mírně probublávat.
9. Česnek prolisujte, případně vymačkejte rovnou do hrnce. Promíchejte a ještě přibližně 5 minut vařte bez pokličky, aby guláš trochu zhoustl.
10. Před podáváním vyndejte bobkové listy. Nejjednodušší příloha je chleba, dobře poslouží i obyčejné housky.
Foto: Cooky.cz, Fazolový guláš jako z babiččiny kuchyně: Hustý, sytý a na stole za hodinu bez velkého úsilí Naše tipy: Jak guláš obměnit a co funguje skvěle
Nejplnější chuť měl guláš při použití dvou druhů pikantních fazolí z konzervy. Oproti běžným fazolím byl výraznější a působil kulatěji, jen je potřeba hlídat ostrost. Když se k nim přidá ještě pálivější klobása, může být výsledek pro část strávníků už za hranou. Pro jemnější verzi zvolte sladkou papriku a klobásu bez výrazné pálivosti.
Místo klobásy lze použít uzené tofu. Maso můžete vynechat úplně a guláš bude fungovat i jako plnohodnotné veganské jídlo. Hustší konzistenci získáte jednoduše: část fazolí rozmačkejte vidličkou přímo v hrnci a promíchejte. Není potřeba mouka. Na závěr se hodí trocha čerstvé petrželky nebo pažitky. Talíř bude vypadat lépe a jídlo dostane lehčí vůni.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline