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Hustý fazolový guláš podle tradičního receptu potěší výraznou chutí a nenáročnou přípravou

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Fazolový guláš patří mezi ta jídla, která nevyžadují skoro žádnou přípravu, ale výsledek vás překvapí. Pikantní klobása, sladká paprika a česnek udělají z hrnce fazolí pořádně sytý oběd nebo večeři. Recept funguje stejně dobře s fazolemi z konzervy i s těmi sušenými-záleží jen na tom, kolik času máte.
Fazolový guláš

Fazolový guláš

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Fazolový guláš jako z babiččiny kuchyně: Hustý, sytý a na stole za hodinu bez velkého úsilí
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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