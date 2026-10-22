Nedvěd obul na MS špatné boty a FAČR teď řeší dvoumilionovou pokutu. Některým šéfům prý došla trpělivost

Celé léto hrál český národní tým na mistrovství světa v Severní Americe v dresech Pumy. Na oficiálních akcích reprezentace se ale podle zjištění serveru Neovlivní.cz opakovaně objevoval generální manažer Pavel Nedvěd v oblečení konkurenčního Adidasu. Puma nejdřív posílala upozornění a žádala, aby se to neopakovalo. Když se podle zdroje z vedení českého fotbalu nic nezměnilo, přišla výzva k zaplacení smluvní pokuty. Ve hře jsou zhruba dva miliony korun. Pro svaz s miliardovým rozpočtem to není existenční částka, ale prozrazuje dost o tom, jak vedení svazu zachází se závazky vůči partnerům.
Co přesně Puma vyčítá
Kauzu jako první popsala 20. října Sabina Slonková v článku pro Neovlivní.cz. Podle jejích informací, které mají potvrzovat i letošní zápisy z jednání na Strahově, se Puma domáhá pokuty za to, že Nedvěd vystupoval v oblečení Adidasu na akcích, kde měla být vidět výhradně značka technického partnera reprezentace.
O samotné boty přitom nejde. Ve veřejně dostupné části zdroje se mluví šířeji o oblečení a vybavení Adidasu, ne o konkrétním modelu obuvi. Puma tedy nenamítá jeden nevhodný pár tenisek, ale opakované porušování pravidel o viditelnosti značky. Tato pravidla bývají ve sponzorských smlouvách sepsaná do posledního loga.
Z dostupných informací plyne tento postup:
- Upozornění: Puma svaz nejdřív opakovaně upozorňovala a žádala o nápravu.
- Eskalace: Podle zdroje z vedení fotbalu se situace „nezlepšila“.
- Výzva k platbě: Puma poslala požadavek na smluvní pokutu ve výši zhruba dvou milionů korun.
Nárok ale zatím není pravomocně potvrzený dluh. Upozorňuje na to i Čistý fotbal, který kauzu převzal o den později. Puma pokutu požaduje, svaz ji zatím nezaplatil a o výsledku se podle všeho stále jedná. Svaz se k detailům veřejně nevyjádřil.
Třiatřicet let a jeden nepovedený konec
Načasování dělá z drobného sporu citlivou záležitost. Puma oblékala českou reprezentaci 33 let. Když v roce 2014 oznamovala prodloužení spolupráce „do další dekády“, uváděla, že český svaz patřil k jejím prvním velkým fotbalovým partnerstvím v moderní éře firmy. Pro Pumu tedy nešlo o okrajovou smlouvu, ale o součást její fotbalové identity.
Pak přišel 1. září 2026. Svaz oznámil, že dodavatelem dresů a strategickým partnerem se stává Adidas. Podle zprávy ČTK na Českých novinách se nová spolupráce týká mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Servis a distribuci zajistí firma 11teamsports. Oznámení citovalo předsedu svazu Davida Trundu.
Časová osa vypadá takto:
|Datum
|Událost
|11. června až 19. července 2026
|MS ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku, Česko hraje v Pumě
|1. září 2026
|Svaz oznamuje Adidas jako nového partnera po 33 letech s Pumou
|20. října 2026
|Neovlivní.cz zveřejňuje požadavek Pumy na pokutu
|21. října 2026
|Čistý fotbal otevírá otázku odpovědnosti vedení svazu
Kauza je tak podzimním dozvukem letního turnaje i konce dlouhého partnerství. Odcházející partner, kterého na poslední velké akci viditelně přehlížel muž v jedné z nejsledovanějších funkcí svazu, má k tvrdosti silný důvod. Podle nás by Puma podobnou věc v dobách klidné spolupráce spíš smetla ze stolu. Na rozloučenou ale nemá co ztratit.
Zda se Nedvěd na přechodu k Adidasu nějak podílel, zdroje nedokládají. V oznámení nové smlouvy figuruje Trunda; Nedvěd ani trenér reprezentace mezi vyjednavači uvedeni nejsou. Spojovat jeho šatník s obchodní dohodou by bylo spekulací, kterou fakta nepodpírají.
Kdo zaplatí: svaz, nebo manažer?
Tohle je jádro celé věci. Neovlivní.cz otázku klade přímo: kdo to nakonec zaplatí? Podle informací z jednání výkonného výboru se má řešit Nedvědova osobní odpovědnost a pokuta by podle všeho mohla jít za ním. Přesné znění zápisu ani konečné rozhodnutí se nám ale v otevřených zdrojích ověřit nepodařilo. Zatím nejde o verdikt, ale o směr, kterým se debata ve vedení svazu podle dostupných informací ubírá.
Čistý fotbal je v tom jednoznačný. Pokud škoda vznikne, nemá automaticky skončit v účetnictví asociace. Svaz hospodaří s penězi, které jdou i do klubů, mládeže a regionálního fotbalu.
Částku jsme si zasadili do čísel. Podle zprávy z valné hromady, kterou přinesl iDNES.cz, měl svaz za rok 2025 výnosy 3,024 miliardy korun a zisk 4,6 milionu korun.
- Vůči ročním výnosům jsou dva miliony zhruba 0,07 %, tedy zanedbatelná položka.
- Vůči loňskému zisku jsou to ale přibližně 43 %, tedy skoro polovina toho, co svaz za celý rok vydělal navíc.
Druhé číslo je v debatě o odpovědnosti podstatnější. Pokud by svaz pokutu zaplatil ze svého, kvůli oblečení jednoho funkcionáře by přišel o skoro polovinu ročního přebytku.
Na druhé straně stojí Nedvědův příjem. Blesk v červnu 2025 s odvoláním na zdroj ze Strahova psal o ročním platu kolem 6,5 milionu korun. Oficiálně zveřejněný údaj to není. Pokud by ale platil, pokuta by odpovídala necelým čtyřem měsíčním výplatám generálního manažera.
Konec ve funkci zatím nikdo neřeší. Nedvěd má se svazem čtyřletou smlouvu od června 2025 a jeho pozice spadá pod předsedu a sportovní část výkonného výboru. Otevřená je finanční a reputační odpovědnost, ne jeho křeslo.
Pirès už to jednou zažil
Spor o značku na těle reprezentanta není fotbalová novinka. V roce 2004 se francouzský reprezentant Robert Pirès objevil v oblečení Pumy, svého osobního sponzora, přestože francouzský národní tým tehdy oblékal Adidas. Francouzská federace mu napařila pokutu 50 tisíc eur, dnes zhruba 1,2 milionu korun.
Aktéři byli tehdy stejní jako dnes, jen v obrácených rolích: Puma a Adidas, osobní preference a svazový kontrakt. Jeden rozdíl je ale důležitý. Francouzská federace účet poslala rovnou hráči. Ukázala tím, že závazky vůči partnerovi nese ten, kdo je porušil, ne anonymní instituce.
Pirès byl hráč, Nedvěd je funkcionář na vrcholu sportovní hierarchie reprezentací. Od člověka v jeho pozici se čeká, že pravidla partnerských smluv bude ostatním vysvětlovat, ne že je bude sám obcházet.
Test, který se nedá odbýt
Proč Nedvěd chodil v Adidasu, zdroje neříkají. Mohl to být vědomý postoj, osobní zvyk, nedbalost nebo nejasné interní instrukce. Žádnou z těchto verzí nelze bezpečně potvrdit ani vyloučit.
Otázka motivu ale není nejdůležitější. Podstatnější je, co se dělo mezi prvním upozorněním Pumy a výzvou k platbě. Kdo na svazu varování přebíral? Kdo je měl předat dál? Byla přijata nějaká náprava, nebo se upozornění odkládala, protože smlouva s Pumou stejně končila?
Podle nás se tady z historky o botách stává otázka řízení svazu. Dva miliony korun svaz unese. Hůř se unáší dojem, že opakovaná upozornění partnera, který se svazem vydržel přes tři dekády, nikdo nebral vážně. Čím déle svaz mlčí, tím víc prostoru dostávají právě tyto otázky.
Pokud se spor nevyřeší dohodou, může podle toho, co obsahuje smlouva, skončit u rozhodce nebo u soudu. Pro nový vztah s Adidasem kauza přímou hrozbu nepředstavuje, Adidas v ní nefiguruje. Každý další partner si ale při vyjednávání se Strahovem může vzpomenout, jak dopadl ten předchozí.
Puma oblékla český fotbal třiatřicetkrát do nové sezony a odchází s fakturou v ruce. Jestli ji zaplatí svaz, nebo muž, který na loga nedbal, rozhodne výkonný výbor. Podle toho bude jasné, zda pravidla na Strahově platí pro všechny, nebo jen pro ty níž v hierarchii.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner