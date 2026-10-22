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Nedvěd obul na MS špatné boty a FAČR teď řeší dvoumilionovou pokutu. Některým šéfům prý došla trpělivost

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Puma žádá po fotbalovém svazu smluvní pokutu zhruba dva miliony korun. Vadí jí, že Pavel Nedvěd chodil na oficiální akce reprezentace v Adidasu.
Nedvěd obul na MS špatné boty a FAČR teď řeší dvoumilionovou pokutu. Některým šéfům prý došla trpělivost

Nedvěd obul na MS špatné boty a FAČR teď řeší dvoumilionovou pokutu. Některým šéfům prý došla trpělivost

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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