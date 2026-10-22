Rozlučková sezona se Ovečkinovi mění v noční můru. Trenér ho chrání, přesto je nejhorším hráčem Washingtonu

Největší střelec v dějinách NHL vstoupil do rozlučkového ročníku tak, jak si to nikdo ve Washingtonu nepředstavoval. Po porážce s Los Angeles 20. října má na kontě gól a tři asistence. Na ledě tráví v průměru 14 minut a 12 sekund, nejméně za celou kariéru. Nejvíc ale překvapuje, že trenér Spencer Carbery mu staví do cesty co nejméně překážek, a přesto to nestačí. Washington proto řeší jinou otázku než před lety. Nejde o to, jestli je Ovečkin legenda. Jde o to, jak malou a přesnou roli může legenda dostat, aby její rozlučka nestála tým play-off.
Oznámení přesně 21 let po debutu
Dne 5. října 2026, přesně 21 let po svém prvním zápase v NHL, oznámil Ovečkin spoluhráčům před tréninkem, že končí. Klub moment natočil a zveřejnil na sociálních sítích. Podle NHL.com zazněla věta: „Tohle bude můj poslední rok, tím jsem si docela jistý.“
Carbery mluvil o smutku i vděčnosti. Útočník Dylan Strome popsal cíl kabiny přímočaře: dát kapitánovi ještě jednu šanci na Stanleyho pohár. Washington se k tomu v létě výrazně posílil. Přišli Alex Tuch, Jordan Kyrou, Boone Jenner a obránce Vincent Desharnais. Ovečkin tak už nemusí táhnout útok sám. Stačí, když nebude brzdou.
Pesimismus je ovšem potřeba zasadit do kontextu. V minulé sezoně odehrál Ovečkin všech 82 zápasů a s 32 góly a 64 body vedl klubové bodování. Nejde tedy o dlouhodobý pád. Jde o devět zápasů, které ale vypadají hůř než cokoli, co Washington u svého kapitána dosud viděl.
Čísla, která se nedají přehlédnout
Ovečkin stavěl kariéru na objemu střel. Střílel ze všech úhlů, často šestkrát i sedmkrát za večer. Letos podle CBS Sports vypadá jeho bilance střel v jednotlivých zápasech takto: 1, 0, 2, 2, 3, 2, 0, 1 a 2. Dohromady 13, tedy necelé 1,5 střely na zápas. Ve dvou utkáních nevyslal na branku ani jeden puk.
Pro srovnání jsme vybrali dvě české hvězdy:
|Hráč
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|Střely
|Průměrný čas na ledě
|Alexandr Ovečkin
|9
|1
|3
|4
|13
|14:12
|David Pastrňák
|10
|4
|8
|12
|34
|19:56
|Martin Nečas
|10
|5
|6
|11
|23
|20:24
Pastrňák střílí více než dvakrát častěji než ruský kapitán a na ledě tráví o pět a tři čtvrtě minuty víc. Rozdíl není jen v bodech. Je v tom, jak velkou roli hráči ve svých týmech mají.
Pomalé starty přitom Ovečkin zažil i dříve. Web Russian Machine Never Breaks (RMNB) srovnal jeho prvních sedm zápasů v jednotlivých sezonách:
- 2026/27: 1+2, 3 body, 10 střel
- 2025/26: 1+4, 5 bodů, 16 střel
- 2024/25: 2+3, 5 bodů, 21 střel
- 2012/13: 2+1, 3 body, 22 střel
Bodově se letošní vstup vyrovná nejhoršímu v kariéře. Jenže v sezoně 2012/13 vyslal za stejný počet zápasů víc než dvakrát tolik střel. A pak vyhrál Rocket Richard Trophy pro nejlepšího střelce i Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Tehdy mu bylo 27. Teď je mu 41.
Skleník jménem Carbery
Ještě výmluvnější je, jak se Ovečkin na led dostává. Carbery ho drží v podmínkách, které by mu záviděl kdokoli v lize. Po čtyřech zápasech měl podle RMNB 45 střídání při hře pět na pět. Třicet z nich proběhlo za letu, osm začínalo vhazováním v útočném pásmu, sedm ve středním. V obranném pásmu ani jedno. Po sedmi zápasech byl poměr 15 útočných startů ku nule obranných.
Navazuje to na loňský extrém. V sezoně 2025/26 dostal Ovečkin první vhazování v obranném pásmu až v 73. zápase. Za celý ročník měl dva takové starty z 1 434 střídání, nejméně ze všech útočníků NHL s alespoň 50 zápasy. Druhý v pořadí Anthony Mantha jich měl 42.
A teď to nepříjemné. Podle analýzy RMNB na datech Natural Stat Trick byl Washington po sedmi zápasech s Ovečkinem na ledě při hře pět na pět výrazně přehráván:
- očekávané góly: 1,99 pro, 5,02 proti, podíl 28,41 %
- podíl střeleckých pokusů: 38,5 %
- podíl šancí: 37,5 %
- podíl nebezpečných šancí: 34,4 %
V podílu očekávaných gólů byl poslední ze 16 hráčů Capitals, kteří odehráli alespoň 60 minut pět na pět. Autor analýzy Ian Oland jeho výkony označil za „hraničící s nehratelností“. Je to hodnocení jednoho analytika, ne verdikt klubu, ale čísla pod ním jsou tvrdá.
Pointa není v tom, že by Carbery kapitánovi škodil. Je přesně opačná. Trenér mu vytvořil skleník. A ani ve skleníku to zatím neroste.
V přesilovce, kde Ovečkin léta pálil svou dělovkou z levého kruhu, má stále nejvíc času ze všech útočníků Washingtonu. Už ale na ledě nezůstává celé dvě minuty. Po čtyřech zápasech měl průměrně 3:14 v přesilovce proti 4:29 v minulé sezoně. Po devíti zápasech jeho přesilovkový čas kolísá zhruba mezi 1:50 a 5:11 a gól v přesilovce zatím nedal žádný.
Věk, vynechaná příprava a desátý zápas za 105 milionů
Vysvětlení se nabízejí dvě a obě jsou doložná. Prvním je věk: Ovečkin hraje 22. sezonu v NHL. Druhým zdraví. Kvůli zranění dolní části těla vynechal celou přípravu, několik dní nebruslil a před úvodním zápasem sám připustil, že první utkání mohou být těžká, protože v přípravě nic neodehrál. Jestli za propadem stojí hlavně zmeškaná příprava, nebo hlavně roky v nohách, nedokáže nikdo spolehlivě rozlišit. Zranění k tomu podle nás přispět mohlo. Samo ale nevysvětlí, proč Washington s kapitánem na ledě prohrává souboje o puk i při startech v útočném pásmu.
K tomu se přidává smlouva. Ovečkin podepsal 2. července jednoletý kontrakt, jehož strukturu rozepisuje PuckPedia:
- započítání do platového stropu: zhruba 94 milionů Kč
- podpisový bonus: zhruba 72 milionů Kč
- základní plat: zhruba 22 milionů Kč
- výkonnostní bonus: zhruba 105 milionů Kč za odehrání 10 zápasů
Po splnění bonusu vystoupá hodnota jeho sezony na téměř 200 milionů Kč. Do desítky mu chybí jediný start. Nejbližší příležitost přichází 24. října proti Buffalu, pokud nastoupí.
Smlouva obsahuje i klauzuli zakazující přesun bez jeho souhlasu. Ta ho chrání před výměnou, ne před menší rolí. Carbery mu tedy může minuty dál ubírat a částečně to už dělá.
Jak vypadá důstojná role
Tady začíná skutečný test rozlučkové sezony. Washington nemusí volit mezi nostalgickou jízdou a posazením na tribunu. Žádný zdroj neuvádí, že by klub uvažoval o vyřazení kapitána ze sestavy, a vzhledem k jeho postavení by to bylo krajně nepravděpodobné. Mezi oběma póly ale leží široké pole.
Pokud se trend nezlomí, dá se čekat, že Carbery bude muset ubrat další minuty při hře pět na pět a soustředit Ovečkinovu roli na přesilovky a pečlivě vybraná střídání. V tomto scénáři by tým otevřeně přiznal, že kapitán je především specialista. Pro kabinu i marketing citlivé. Pro výsledky možná nejrozumnější.
Opatrný optimismus má oporu v číslech. I v posledních dvou sezonách začínal Ovečkin pomalu a skončil na 44 a 32 gólech. Návrat k třicetigólovému tempu podle nás není vyloučený, pokud se zvedne objem střel a rozjede se přesilovka. Na staré hodnoty kolem 50 gólů ve 41 letech ale počítat nelze. Kdo ho sleduje ve fantasy hrách nebo sází na jeho góly, měl by být hodně zdrženlivý, dokud nezačne znovu střílet.
Čeští fanoušci mohou rozlučku sledovat na stanicích Nova a Prima, které dohromady nabízejí 24 zápasů týdně. Kompletní nabídku včetně NHL.tv na DAZN shrnuje přehled NHL.com.
Ovečkin dal v NHL víc gólů než kdokoli před ním, a právě proto je jeho poslední sezona zkouškou spíš pro Washington než pro něj. Klub musí najít roli, která odpovídá dnešním nohám, ne jménu na dresu. Nejcennějším dárkem na rozloučenou nemusí být dalších dvacet minut na ledě, ale patnáct správně vybraných.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka