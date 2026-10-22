Sběratelé kostí mají kuriózní chyby i slavné hosty. Český dabing navíc jednu diagnózu zkomolil na zlomeninu lemura

Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima Sběratelé kostí. FOTO: 20th Century Fox Television / distr. FTV Prima
V kriminálním seriálu Sběratelé kostí z roku 2005 dostal roli nejmladšího stážisty paradoxně nejstarší herec z celého vědeckého týmu. Na světelné tabuli v laboratoři se během natáčení objevil rentgen hlavy Homera Simpsona a příbuzenstvo jedné z postav doplnil kytarista skupiny ZZ Top. Český dabing pak americkou sérii nechtěně obohatil o kuriózní vyšetřování zlomeného lemura. Vyšetřování pomocí kostí
Doktorka Temperance Brennanová se věnuje zkoumání lidských ostatků v Jeffersonově institutu. S pomocí týmu vědců dokáže přečíst klíčové stopy ze spálených nebo silně rozložených těl. Odbornici si proto k případům volá na pomoc FBI. Na vyšetřování s ní spolupracuje bývalý armádní ostřelovač Seeley Booth, který má k vědeckým postupům zpočátku velkou nedůvěru. Herec David Boreanaz a herečka Emily Deschanel tak na obrazovce utvořili neobvyklou vyšetřovatelskou dvojici.
Samotný Jeffersonův institut ve skutečnosti vůbec neexistuje. Autoři si instituci vymysleli jako náhradu za skutečný Smithsonův institut ve Washingtonu. Filmaři budovu pro vnější záběry našli na západním pobřeží, kde využili prostory Přírodovědného muzea v Los Angeles.
Boreanaz roli odmítal
Obsazení ústřední dvojice se nerodilo snadno. David Boreanaz měl za sebou úspěch v televizních seriálech Buffy, přemožitelka upírů a Angel, proto se několik týdnů rozmýšlel, zda nabídku přijme. Emily Deschanel musela o místo bojovat na běžném castingu. Roli nakonec získala díky tomu, že se před slavnějším kolegou nebála projevit a na kamerových zkouškách nepůsobila zakřiknutě.
Neobvyklá situace panovala ohledně věku herců v laboratoři. Eric Millegan hrál mladého a nezkušeného studenta postgraduálu Zacka Addyho. Ve skutečnosti se herec narodil o rok dříve než T.J. Thyne v roli doktora Hodginse, dokonce byl o dva roky starší než jeho seriálová učitelka Emily Deschanel a o čtyři roky starší než představitelka Angely Michaela Conlin.
Kytarista ZZ Top a herec z Avatara
Do děje občas zasáhli skuteční příbuzní hlavních aktérů. V jedné z epizod si automobilovou závodnici zahrála Jaime Bergman, která je manželkou Davida Boreanaze. Společně s ní se před kamerou objevili i jejich syn Jaden a dcera jednoho z režisérů. Režisérské křeslo si navíc v seriálu vyzkoušel Caleb Deschanel, otec hlavní hrdinky, a v roli její sestřenice vystoupila skutečná sestra Emily Deschanel Zooey.
Autoři do menších rolí obsadili také hudební hvězdy. Otce Angely Montenegrové si s chutí zahrál kytarista skupiny ZZ Top Billy Gibbons. Prostřední jméno postavy navíc scenáristé určili jako Pearly Gates, což je přesné označení Gibbonsovy oblíbené kytary. Zajímavá situace nastala v páté sérii, kdy postavy čekají ve frontě na lístky na film Avatar z roku 2009. Herec Joel David Moore hrající stážistu Fishera se v epizodě do kina nedostane, ačkoli ve skutečném Avatarovi ztvárnil postavu Norma.
Špatně poskládané kosti
Během dvanácti let natáčení se tvůrci nevyhnuli faktickým a technickým chybám. Pitevní postupy ukázané na obrazovce často neodpovídaly realitě. Pokud odborníci v laboratoři skládali kosti rukou naplocho dlaněmi dolů, dostaly se kosti předloktí do překřížené pozice, ale na stole ležely rovně. Kosti na stole by správně musely ležet dlaněmi nahoru.
Další nesrovnalost provázela samotného agenta Bootha. Scénář o něm opakovaně tvrdil, že je přímým potomkem Johna Wilkese Bootha, vraha prezidenta Abrahama Lincolna. Z historického hlediska to ale není možné, protože atentátník neměl žádné děti a mužská linie jeho rodu vymřela.
Kuriozita se objevila v české verzi dabingu u jedné epizody ze šesté série. Doktorka Brennanová na obrazovce popisovala rentgen stehenní kosti, ale diváci z úst dabérky uslyšeli zkomolenou diagnózu o zlomenině lemuru. Stehenní kost se totiž latinsky i anglicky nazývá femur. Překladatel nebo úprava dialogů si termín špatně vyložili a dabérka Kateřina Lojdová pak vážným hlasem špičkové antropoložky prohlásila, že oběť měla „zlomeninu lemuru“.
Knižní předloha funguje opačně
Seriál vychází z kriminálních románů spisovatelky a skutečné soudní antropoložky Kathy Reichs. Televizní podoba příběhu ovšem spoustu věcí otočila. Knižní postava žije v Montrealu, s FBI vůbec nepracuje, má dceru a je rozvedená. Autoři seriálu situaci vyřešili s vtipem. Hlavní hrdinka Temperance Brennanová ve volném čase píše knihy, jejichž hlavní postavou je fiktivní antropoložka jménem Kathy Reichs.
Případy antropoložky Temperance Brennanové a agenta Seeleyho Bootha aktuálně vysílá televizní stanice Prima Krimi.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).