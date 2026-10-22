Domácí maso na způsob uzeného připravíte i v troubě. Důležité je správné koření a pomalé pečení

Kdo nemá
udírnu, nemusí hned balit zpátky do lednice. krkovici v troubě funguje Uzené maso překvapivě dobře, jen je potřeba přijmout jednu věc: není to recept na dnešní večeři, ale spíš malý projekt na několik dní. Odměnou je šťavnaté maso s uzenou chutí a bez pobíhání kolem ohně, komínku a dřeva.
Uzené bez udírny zní trochu podezřele, ale úplný nesmysl to není. Kouř z pilin v tomhle postupu zastoupí
nakládání, nízká teplota a tekutý kouř. V se často pracuje s dlouhým pečením zhruba při domácích receptech 70 °C po dobu asi 12 hodin, což u trouby dává docela dobrý smysl. Hlavní je nezačít zostra a netlačit maso do cíle silou.
Sůl se musí do masa dostat opravdu důkladně, tady se zkracování moc nevyplácí. Krkovice se nejdřív obalí v Pragandě, zavakuuje a nechá 5 dní v chladu. Pak přichází tekutý kouř, další vakuování a ještě 4 dny odpočinku v lednici. Teprve potom má cenu zapínat troubu a chystat mřížku. U pečení v troubě i u klasického uzení se drží nízká teplota kolem 70 °C; někdo si k tomu hlídá i teplotu uvnitř masa. Pokud máte doma vpichový teploměr, tady neleží v zásuvce zbytečně. Recept na domácí uzenou krkovici v troubě
Doba přípravy: 9 dní + 12 hodin pečení v troubě Co potřebujeme
Nakládací směs: 22 g Pragandy 2 lžíce tekutého kouře
Na dokončení: 1 ks vakuovací sáček nebo pevný uzavíratelný sáček 1 ks mřížka do trouby 1 ks plech na zachycení šťávy Foto: Cooky.cz, Když komín chybí, trouba zaskočí: Uzení masa v troubě pro šťavnatý výsledek i bez udírny Postup přípravy uzené krkovice z trouby a bez udírny
1.
Krkovici opláchněte jen tehdy, když je to opravdu potřeba. Ve většině případů stačí maso pořádně osušit papírovou utěrkou. Pak ho ze všech stran obalte v Pragandě a rukama ji do masa pečlivě vetřete.
2.
Maso vložte do sáčku a zavakuujte . Dejte ho do lednice na 5 dní . Jednou denně ho můžete otočit, šťáva i sůl se tak po kuse rozloží rovnoměrněji.
3. Po pěti dnech sáček otevřete, maso vyndejte a přidejte
2 lžíce tekutého kouře. Znovu ho zapracujte rukama, aby nezůstal jen na povrchu jako tenký film. Krkovici potom zase zavakuujte a vraťte do lednice na další 4 dny.
4. Devátý den vytáhněte
krkovici z lednice a nechte ji asi 30 až 45 minut povolit při pokojové teplotě. Troubu nastavte na 70 °C. Dolů patří plech na šťávu, nad něj mřížka.
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5. Maso položte na
mřížku a pečte při 70 °C přibližně 12 hodin. Právě dlouhá příprava při nízké teplotě se u domácí trouby osvědčuje nejvíc. S vpichovým teploměrem si můžete pohlídat, aby se krkovice uvnitř dostala zhruba na 70 °C.
6. Během pečení lze maso jednou nebo dvakrát zlehka potřít trochou
tekutého kouře. Není to povinný krok, chuť ale může být výraznější. S množstvím opatrně, kouřová chuť umí maso snadno převálcovat.
7. Hotovou krkovici vyndejte z trouby a nechte ji alespoň
20 minut odpočívat. Potom se dá krájet na plátky. Úplně vychladlé maso se krájí čistěji, méně se trhá a na talíři vypadá líp.
TIP: Chcete-li jemnější a šťavnatější výsledek, nalijte do plechu pod mřížku trochu horké vody. V troubě nebude tak suché prostředí a krkovice nepustí tolik šťávy. Foto: Cooky.cz, Když komín chybí, trouba zaskočí: Uzení masa v troubě pro šťavnatý výsledek i bez udírny Co když nemáte vakuovačku a jak maso skladovat?
Bez vakuovačky se dá postup zvládnout také, jen je s tím o něco víc práce a hlídání. Vezměte pevný uzavíratelný sáček a vytlačte z něj maximum vzduchu. Vakuum to nenahradí úplně, na domácí zkoušku to ale stačí. O to pečlivěji je potřeba držet maso v chladu a pracovat s čistýma rukama i čistým nádobím.
Krkovice je pro tenhle způsob vděčná, protože má dost tuku a nevysychá tak rychle jako kýta nebo jiné libovější části. U jiného kusu masa se může změnit doba přípravy i výsledná šťavnatost. U libového masa bych byl opatrnější a vnitřní teplotu bych raději měřil, ne jen odhadoval.
Hotové uzené maso nechte vychladnout a uložte ho do lednice. Dobře poslouží pečicí papír a přes něj volně sáček nebo krabička. Vydrží několik dní, i když doma často zmizí mnohem dřív. Sedí na chleba, k čočce, ale klidně i jen tak s kyselou okurkou, když není chuť vařit nic dalšího.
Často kladené otázky o uzení masa v troubě
Musí se trouba předehřívat?
Ano, alespoň na
70 °C. Tady je důležitá nízká, klidná teplota. Prudký rozjezd masu spíš uškodí.
Dá se místo krkovice použít bůček?
Dá. Počítejte ale s tím, že bude tučnější a chuťově silnější. Doba přípravy se může trochu lišit podle výšky a tvaru kusu, proto se hodí teploměr do masa.
Je tekutý kouř nutný?
Pokud má mít maso chuť blízkou uzenému bez klasické udírny, pak ano. Bez něj připravíte dobré naložené pečené maso, jen uzený tón bude slabý.
Proč je doba tak dlouhá?
Maso se dělá při nízké teplotě, a ta potřebuje čas. Díky tomu zůstane šťavnatější a neskončí jako tvrdý suchý plátek, který sice připomíná uzené, ale k jídlu moc lákavý není.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz