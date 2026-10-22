Pozvánka na putování okolo Velehradu

Náš oblíbený Slovácký expres z Prahy do Luhačovic nás dopravil do Starého Města, kde jsem přesedli na autobus směr Velehrad. Bylo to jen pár zastávek, takže na místě jsme byli už před devátou hodinou. Vzduch byl ještě docela chladný, ale slunko se snažilo, a zahřívalo nás svými podzimními paprsky.
Nejprve nás čekala prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.
Tato bazilika je součástí Velehradského kláštera a je nejvýznamnějším poutním kostelem České republiky. Zároveň je farním kostelem římskokatolické farnosti Velehrad. V roce 2008 byla prohlášena národní kulturní památkou. Bazilika je celoročně volně přístupná.
Toto poutní místo navštívil papež Jan Pavel II. 22. dubna 1990 během své historicky první návštěvy Československa. Mše se tehdy zúčastnilo 350 000 poutníků z Česka, Slovenska, Rakouska, Německa a Polska.
Na návštěvu papeže mám osobní vzpomínku. Pracovala jsem na letišti v Holešově, a měla jsem v den konání službu na Briefingu. Plánovala jsem tehdy let polského prezidenta Wojciecha Jaruzelského, který přistál na letišti v Kunovicích. Přiletěl i náš prezident Václav Havel. Tomu ale let vrtuníkem zařizovali vojáci.
Výzdoba baziliky je opravdu impozantní, bylo se čemu obdivovat. Po prohlídce jsme pokračovali po "Růžencové stezce" okolo Kostela zjevení Páně, který je zvaný též kaple "Cyrilka". V tomto kostele provedli údajně věrozvěstové Cyril a Metoděj první křest na našem území.
Za necelé dva kilometry jsme přišli do obce Modrá, kde je Archeoskanzen - opevněné sídliště z doby Velké Moravy.
Nachází se na kraji vesnice Modrá v okrese Uherské Hradiště. Jedná se o archeologický skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. Otevřen byl v roce 2004. Skanzen tvoří sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi. Uvnitř najdeme repliky soudobých staveb. Na návrší, v těsné blízkosti staveb, se nacházejí základy velkomoravského kostelíka. Všechny stavby byly vybudovány na základě archeologických nálezů z oblasti CHKO Litovelské Pomoraví.
Někteří účastníci zájezdu si Archeoskanzen prohlédli, jiní poseděli u dobrého burčáku nebo kávy. V areálu se nachází ještě velké podzemní akvárium Živá voda, to však časově nezapadalo do našeho plánu. Vydali jsme se raději na procházku slováckými vinohrady ke kovové rozhledně "Špačkárně" nedaleko obce Jalubí. Pod rozhlednou u hlavní cesty je hezká stavba Vinotéky Hruška. Protože už nám od rána vyhládlo, chtěli jsme uspokojit naše chuťové buňky. Prostředí tam bylo hodně příjemné, ale všude pusto a prázdno. Po nahlédnutí do nápojového a jídeního lístku, nám bylo jasné, proč. 150 Kč za polévku se nám, rozhodně, dávat nechtělo. Pokračovali jsme proto po cestě zpět do Starého Města s nadějí, že narazíme na nějakou příjemnou hospůdku. U nás rozhodně tak velké vzdálenosti mezi pohostinstvími nemáme. Asi po 4 km jsme, uprostřed Starého Města naproti nového kostela sv. Ducha, uviděli vytouženou restauraci, kde jsme se pořádně najedli, napili a poseděli s místními starousedlíky.
Podzimní výlet se nám všem líbil, počasí nám přálo, a už se všichni těšíme na další putování s naší milou turistikou partou.
S využitím Wikipedie