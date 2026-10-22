Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pozvánka na putování okolo Velehradu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bylo by škoda nevyužít takového hezkého slunečného podzimu, a zůstat sedět doma. Proto jsme se rozhodli pro návštěvu Velehradu a procházku po jeho okolí. Letos nás to nějak táhne na Moravské Slovácko. Možná je to tím, že tam není tolik kopců.
Pozvánka na putování okolo Velehradu

Pozvánka na putování okolo Velehradu

Zdroj: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:55

Reklama
Další články z i60.cz
Francouzi jsou prostě takoví
Francouzi jsou prostě takoví
Říjen - měsíc oslav i vzpomínání
Říjen - měsíc oslav i vzpomínání

Je říjen. Příroda namalovala svůj poslední barevný obraz v tomto roce. Připravuje se na dlouhý spánek, než...

Vlašské ořechy na celou zimu. Jak je správně usušit, vyloupat a uchovat, aby nezhořkly
Vlašské ořechy na celou zimu. Jak je správně usušit, vyloupat a uchovat, aby nezhořkly

Na podzim jich bývají plné bedýnky i sklepy. Vlašské ořechy ale mají jednu nepříjemnou vlastnost: když se...

Vzpomínka na letní Luhačovice
Vzpomínka na letní Luhačovice

Dnes jsem ještě delší dobu pracovala na zahrádce - podzimních prací mám stále dost. Byl u nás velmi svěží...

Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachrání
Část českých důchodců má nárok na peníze zpět od státu. Lhůta ale brzy vyprší a pozdní žádost už situaci nezachrání

Peníze jsou palčivým tématem většiny z nás. Ve stáří to platí dvojnásob. Někteří lidé mají vyšší výdaje...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.