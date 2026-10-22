Odešel ze Sparty a plní si klukovské sny. Daněk dal gól v Lize mistrů a pomohl LASK k výhře na půdě Sportingu

Běžela 68. minuta a Sporting se pořád nemohl vzpamatovat z otočeného skóre. Samuel Adeniran dostal míč a napravo uviděl úplně volného Daňka. Třiadvacetiletý záložník si míč stáhl do vápna na silnější levou nohu a vystřelil. Střela se cestou otřela o obránce a zapadla k přední tyči. 3:1 pro LASK. Ve středu 21. října 2026 si tak český hráč splnil jeden z klukovských snů. Druhý ho čeká v lednu na Bernabéu. Sporting nakonec ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 jen snížil na 2:3 a rakouský klub odjížděl z Portugalska s nejcennější výhrou ve své historie. Daňkův gól přitom není náhodná epizoda. Je vyvrcholením cesty, kterou si před rokem a půl zvolil, když odcházel z Letné.
Noc, kterou v Linci nazvali historickou
Do Lisabonu přijel LASK jako jasný outsider. V ligové fázi neměl ani bod: nejdřív prohrál 0:1 na hřišti AEK, o týden později, 14. října, schytal doma debakl 3:6 od Liverpoolu. Sporting měl naopak šest bodů a v evropských pohárech v této sezoně ještě neprohrál. Propast ukazují i peníze. Kádr portugalského klubu má podle Sport.cz tržní hodnotu zhruba 10,2 miliardy korun, ten rakouský asi 1,5 miliardy. Skoro sedmkrát méně.
Začátek odpovídal papírovým předpokladům. Už v 5. minutě nařídil rozhodčí Nick Walsh pokutový kop a Luis Suárez ho proměnil. LASK ale nezpanikařil. V 15. minutě srovnal Lang a hosté začali hrát se sebevědomím, jaké proti Liverpoolu chybělo.
Pak přišla rána, která mohla zápas zlomit. V 52. minutě musel po srážce odstoupit brankář Lukas Jungwirth a do branky šel Tobias Schützenauer. LASK ale místo toho přidal. V 63. minutě poslal hosty do vedení Kalajdžič, o pět minut později zvýšil Daněk. Suárez v 89. minutě už jen korigoval.
Oficiální zpráva LASK mluví o „historické noci“ a o Daňkově trefě, která „vystřelila LASK ke štěstí“. Nadsázka to není. Klub do té doby v hlavní fázi Ligy mistrů nikdy nevyhrál.
Sporná penalta a smrtící brejky
Úvodní pokutový kop rozpálil hlavně rakouskou stranu. LASK ve své zprávě píše o „minimálním kontaktu“ mezi Irankundou a Ljubičićem. Trenér Dietmar Kühbauer označil podle Sky Sport Austria penaltu za „velmi tvrdou“, střelec Kalajdžič řekl rovnou, že „to nebyl penaltový zákrok“. Ostré komentáře přinesly i rakouské deníky oe24 a Kronen Zeitung. Oficiální verdikt UEFA, který by rozhodnutí označil za chybné, ovšem k dispozici není. Penalta tak zůstává sporná a kritizovaná, nikoli prokazatelně špatná.
Daleko zajímavější je, co následovalo. Kühbauer po zápase popsal, že tým po inkasovaném gólu „sebral odvahu“, soupeři málo dovolil a dobře dohrával vlastní akce. Po trefách na 2:1 a 3:1 podle něj Sporting úplně ztratil rovnováhu. Hráči mluvili o jednom z nejlepších výkonů a o „skvělém pocitu“.
Pohled z druhé strany je překvapivě sebekritický. Trenér Sportingu Rui Borges shrnul porážku jednoduchou rovnicí: tři ztráty míče, tři inkasované góly. Přiznal horší energii týmu a ocenil „smrtící kontry“ soupeře. Sporting na svém webu nepíše o smůle, ale o rakouské efektivitě.
LASK ve druhém poločase výš napadal, získával míče a okamžitě přepínal do útoku. Přesně tak padl i Daňkův gól. Týden poté, co dostal šest gólů od Liverpoolu, jde o proměnu, kterou by čekal málokdo.
Rakouský tisk Daňkův výkon nepřehlédl. Kronen Zeitung ho podle Sport.cz ohodnotil známkou 5 na šestibodové škále a ocenil, že byl aktivní, nabízel se, chodil za obranu a mimořádný večer korunoval gólem.
Z tribuny na Letné až k doublu v Rakousku
Daňkův příběh začal v Olomouci, kde vyrostl. V létě 2022 přestoupil do Sparty, sezonu 2023/24 ale strávil na hostování v Pardubicích. Tam se mu dařilo natolik, že si po návratu na Letnou vybojoval místo v sestavě a pomohl k postupu do Ligy mistrů. Pak přišlo zranění a závěr podzimu sledoval z tribuny.
V únoru 2025 odešel do Lince na hostování s opcí. Čísla ukazují, proč to byl správný krok. Podle dat Opta odehrál v sezoně 2024/25 v české lize za Spartu devět zápasů a 451 minut, bez gólu a se dvěma asistencemi. V LASKu během hostování nastoupil v rakouské lize ke 41 zápasům, odehrál 2 404 minut, dal tři góly a připsal pět asistencí. Z náhradníka se stal hráč základu.
Kolektivní úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. LASK získal domácí double a 30. května 2026 uplatnil opci. Daněk podepsal smlouvu do léta 2029. Sparta se s ním rozloučila vstřícně: „Dáňo, děkujeme. Ať se ti v Rakousku i nadále daří!“
|
|Sparta 2024/25 (liga)
|LASK hostování (liga)
|LASK 2026/27 (liga)
|LASK 2026/27 (LM)
|Zápasy
|9
|41
|7
|4
|Minuty
|451
|2 404
|383
|266
|Góly
|0
|3
|1
|1
|Asistence
|2
|5
|1
|1
Zdroj: Opta Analyst
Podle nás se odchod do Lince Daňkovi sportovně vyplácí víc, než by napovídala nálepka „menšího“ klubu. Má stabilní roli, trofej z rakouské ligy, pravidelné minuty v Evropě a gól v Lize mistrů. Ironie je navíc v tom, že Sparta se do letošní ligové fáze vůbec nedostala. Ve třetím předkole vypadla s Lyonem a hraje Evropskou ligu. Jediným českým klubem v elitní soutěži je Slavia. Bývalý sparťan je v Lize mistrů, jeho bývalý klub ne.
Je lisabonský gól vrcholem jeho dosavadní kariéry? Kolektivně už má český titul ze Sparty i rakouský double. Individuálně ale těžko hledat silnější moment než premiérovou trefu v Lize mistrů, která navíc rozhodla o první výhře klubu v soutěži.
Bernabéu, reprezentace a boj o play-off
Další sen má Daněk v kalendáři. Podle rozpisu UEFA hraje LASK na hřišti Realu Madrid v úterý 19. ledna 2027. Daněk už dřív řekl, že zahrát si proti Realu na Bernabéu je „asi úplně nejvíc, co člověk může zažít“.
Kromě Madridu ale LASK čeká série zápasů, které rozhodnou víc. Program do konce ligové fáze vypadá takto:
- Slovan Bratislava (doma)
- Bodø/Glimt (venku)
- Fenerbahçe (doma)
- Real Madrid (venku, 19. 1. 2027)
- Porto (doma)
Přímo do osmifinále postupuje osmička nejlepších, týmy na 9. až 24. místě hrají play-off, zbytek končí. Výhra v Lisabonu vrátila LASK do hry o postupovou čtyřiadvacítku. Podle nás se ale rozhodne hlavně doma proti Slovanu, Fenerbahçe a Portu. Real venku je spíš bonus, na který se dá těšit.
V Česku Ligu mistrů vysílá Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6 s českým komentářem. Duel Realu s LASKem by měl standardně začínat ve 21:00, konkrétní kanál bude jasný až z programu krátce před zápasem.
A reprezentace? Daněk už má za áčko dva starty. Debutoval proti San Marinu a nastoupil i v kvalifikaci mistrovství světa proti Gibraltaru. Gól v Lize mistrů a pravidelné minuty v Evropě jsou silným argumentem pro další nominace. Konkurence v ofenzivní záloze je ale velká, takže zatím jde o šanci, ne o jistotu.
Před dvěma lety se Daněk na Letné díval na fotbal z tribuny. V lednu se mu otevře Bernabéu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle