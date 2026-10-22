patří k jídlům, u kterých se od kuchaře nečeká žádné předvádění. Suroviny se naskládají do pekáče, Buřty na pivu zalijí marinádou a zbytek zařídí trouba. Cibule postupně změkne, papriky pustí šťávu a buřty na okrajích pěkně ztmavnou. Na večer, kdy už se člověku nechce stát u plotny a obracet něco na pánvi, je tohle docela spolehlivá varianta.
Tahle verze stojí o něco víc na zelenině než klasická
hospodská úprava, kde obvykle dominují hlavně cibule, česnek a . Tady přijde do pekáče ještě pořádná porce pivo paprik.
Jednu věc je dobré ohlídat už na začátku: se solí opatrně. Do marinády se dává kečup, sójová omáčka i , takže slanost už se v základu objeví sama. Přisolit můžete vždycky. S přesoleným pekáčem už se pak pracuje hůř. Na cibuli naopak nešetřete. Dejte jí klidně víc, než by se na první pohled zdálo rozumné. U buřtů na pivu se to v receptech opakuje často a není to náhoda. Po upečení z ní vznikne chilli omáčka šťavnatý základ, kvůli kterému mizí chleba ze stolu rychleji, než by člověk čekal. Recept na pečené buřty na pivu s paprikami
Doba přípravy: 15 minut + pečení zhruba 45 minut Co potřebujeme
Základ do pekáče: 6 až 8 ks buřtů nebo dobrých špekáčků 4 ks cibule 1 hlavičku česneku 10 ks paprik
Marináda: 200 ml černého piva 8 lžic kečupu 4 lžíce sójové omáčky 2 lžíce chilli sójové omáčky 5 lžic oleje podle chuti pepř podle potřeby sůl Postup přípravy hospodských buřtů na pivu
1. Troubu předehřejte na
190 °C. Buřty na několika místech nařízněte, případně je podélně rozkrojte. Marináda se k nim pak dostane i dovnitř a nezůstane jen na povrchu.
2. Do misky nalijte
černé pivo, přidejte kečup, oba druhy sójové omáčky, olej a pepř. Promíchejte vidličkou nebo metličkou, stačí, aby vznikla hladší směs. Se solí zatím počkejte.
3.
Cibuli nakrájejte na proužky a rozprostřete ji na dno pekáče. Přidejte oloupaný česnek, podélně rozpůlený. Foto: Cooky.cz, Buřty na pivu nejsou jen hospodská jistota: V troubě zkaramelizují cibuli a udělají večeři, po které se jen zapráší
4. Na cibuli položte
buřty. Přes ně dejte papriky nakrájené na proužky a celý pekáč přelijte připravenou marinádou.
5. Pekáč vložte do trouby a pečte přibližně
45 minut. Buřty by měly zezlátnout a na okrajích se lehce opéct. Kdyby se povrch začal chytat příliš rychle, přikryjte pekáč volně alobalem nebo poklicí.
6. Ke konci pečení ochutnejte šťávu. Až potom případně dosolte. Na stůl rovnou připravte chleba, protože omáčka z pekáče se bude vytírat. Byla by škoda ji tam nechat.
TIP: Pokud chcete ostřejší verzi, přidejte do marinády kousek chilli papričky. Jestli vaříte pro děti nebo pro někoho, kdo pálivá jídla nevyhledává, uberte chilli sójovou omáčku a nechte jen běžnou. Co se dá upravit bez velkého přemýšlení?
Když doma nemáte
deset paprik, není to žádný problém. Čtyři až šest kusů pořád odvede dobrou práci. Pokud to jde, vyplatí se namíchat barvy. Červená, žlutá a zelená paprika se po upečení nechovají úplně stejně a výsledná chuť pak není tak rovná a jednotvárná.
Do podobného pekáče někdo přidává ještě
hořčici, protlak, chilli nebo tymián. Všechno to může fungovat a v receptech se tyhle suroviny objevují celkem běžně. U této paprikové verze bych ale zůstal spíš u jednodušší kombinace: pivo, kečup, sójová omáčka a hodně cibule. Úplně to stačí. A kuchyň pak nepůsobí dojmem, že se v ní zkoušela omáčka z půlky lednice najednou.
Ratatouille z trouby: Francouzská zeleninová pochoutka, kterou si zamilujete jako lehký oběd i večeři
Pomalu vařené mexické fazole s vepřovou krkovicí a kouřovým nádechem
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline