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Tahle značka je zlo. Kdo ji ale najde na dně talíře, může dnes chtít od sběratelů 8000 Kč/kus

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Dennívýzva
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Chalupa, půda po babičce a stará bedna, kterou nikdo roky neotevřel. Sběratelé dnes za obyčejně vypadající kousky platí tisíce korun. Poznáte, co máte v komodě?
Tahle značka je zlo. Kdo ji ale najde na dně talíře, může dnes chtít od sběratelů 8000 Kč/kus

Tahle značka je zlo. Kdo ji ale najde na dně talíře, může dnes chtít od sběratelů 8000 Kč/kus

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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