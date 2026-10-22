Tahle značka je zlo. Kdo ji ale najde na dně talíře, může dnes chtít od sběratelů 8000 Kč/kus

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Kdo by si nepamatoval babiččinu kredenc, ve které se pod stohem utěrek a ubrusů skrývalo nádobí „na neděli“? Těžké, bílé, nezničitelné. Takové, které přežilo tři stěhování, dvě povodně a vnoučata s fotbalovým míčem. Možná ho máte dodnes na chalupě a používáte ho na houbovou omáčku, aniž tušíte, co držíte v ruce.
Řeč je o tlustostěnném bílém užitkovém porcelánu z 30. a 40. let 20. století. Tehdy stál pár korun, dnes za jediný dobře zachovaný kus zaplatí sběratelé 1 500 až 8 000 korun. Pro sběratele historie a vojenských starožitností je takový talíř svatý grál, a to hlavně díky nenápadnému značení na spodní straně.
Karlovarsko: kolébka porcelánu, který nejde rozbít
České země, a především Karlovarsko, byly po generace světovou velmocí v porcelánu. Jednou z nejznámějších manufaktur byla ta v Nové Roli u Karlových Varů, později spojená se jménem Bohemia. Místní kaolin dával střepu mimořádnou pevnost a mistři z Nové Role na něm stavěli pověst, která přesahovala hranice monarchie i republiky.
V letech války se výroba porcelánek v zabraném pohraničí přeorientovala na masové kantýnské nádobí. Šlo o hrnky, talíře a mísy pro jídelny a kasárna, které měly vydržet roky tvrdého provozu. A vydržely. Mnohé z nich se po válce dostaly do běžných domácností. Z kantýn se stěhovaly do kuchyní, z kuchyní na půdy a z půd dnes na aukce.
Jak poznat originál: otočte talíř a hledejte značku
Rozhodující je spodní strana. Originální kusy nesou značení, které je zatavené pod glazurou. Povrch je hladký a razítko se jeví jako součást střepu. Zkuste přejet prstem. Pokud značku nahmatáte, je nanesena na glazuru a s největší pravděpodobností jde o moderní dodatečný přídavek.
Pozor, falešných kusů je na trhu spousta. Znalec vojenských starožitností to shrnuje přesně: „Užitkový porcelán se vyráběl v masových sériích mimo jiné v Nové Roli u Karlových Varů. Dnes patří tyto předměty k nejčastěji falšovaným artiklům na trhu s militariemi. Klíčovým znakem originality je podglazurní tisk spojený s typologií střepu dané manufaktury.“ Pokud si nejste jistí, nechte si kus posoudit v aukčním domě nebo na specializovaném sběratelském fóru, než ho dáte pryč za pár korun.
Co s nálezem: ceny, prodej a zkušenosti sběratelů
Zachovalé kusy s ověřeným podglazurním značením se na aukčních portálech prodávají v rozmezí zhruba od 1 500 do 8 000 korun. Největší zájem je o kompletní nepoškozené kusy bez vlasových prasklin, odštěpků a škrábanců od příborů. Před prodejem je dobré kus pečlivě vyfotografovat zblízka, včetně značky na spodní straně, a nečistit ho agresivně. Čím autentičtější stav, tím lépe.
Zkušení sběratelé ale radí opatrnost. Jak uvádí jeden z diskutujících na fóru Detektorweb: „Tyhle talíře z kantýn se na aukcích objevují pořád dokola. Devět z deseti je podvrh, kde někdo na obyčejný starý neoznačený porcelán dodatečně přidal razítko.“ Právě proto má smysl dívat se pozorně, než se zaplatí, i než se prodá.
Takže až příště pojedete na chalupu, otevřete kredenc a otočte pár talířů. Možná tam najdete jen vzpomínku na nedělní polévku. A možná kus historie, o který se zajímají sběratelé po celé Evropě. Našli jste doma něco podobného? Podělte se o svůj příběh v komentářích.
Zdroje článku: Wikipedie, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská