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Nabízejí až 60 000 Kč měsíčně, ale Češi se této práce bojí. Úřady práce evidují stovky neobsazených míst

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Inzerát visí na pracovním portálu už čtvrtý měsíc. Nástupní plat 55 000 korun, práce z domova několik dní v týdnu, žádná vysoká škola, žádná dlouhá praxe. Přesto se nikdo nehlásí. Jak je to možné?
Nabízejí až 60 000 Kč měsíčně, ale Češi se této práce bojí. Úřady práce evidují stovky neobsazených míst

Nabízejí až 60 000 Kč měsíčně, ale Češi se této práce bojí. Úřady práce evidují stovky neobsazených míst

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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