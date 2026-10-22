Nabízejí až 60 000 Kč měsíčně, ale Češi se této práce bojí. Úřady práce evidují stovky neobsazených míst

Na první pohled to vypadá jako splněný sen každého, kdo se u výplatní pásky zasekl na třiceti tisících. Jenže jedna věta v inzerátu dokáže odradit stovky lidí dřív, než stihnou odeslat životopis.
Mýtus o diplomu a manažerské praxi
Na českém trhu práce se dlouho drží přesvědčení, že mzda přes padesát tisíc patří jen absolventům ekonomie či IT s mnohaletou praxí v řízení. Podle dat Úřadu práce ČR, MPSV i Českého statistického úřadu je realita jiná.
Personální agentury jako Grafton Recruitment, ManpowerGroup či Randstad evidují stovky volných míst, u kterých hlavní roli nehraje diplom. Pro většinu z nich dostačuje středoškolské vzdělání s maturitou a zaměření školy je vedlejší.
Co tedy firmy opravdu chtějí? Něco, co se do životopisu napíše během vteřiny, ale v praxi se prokazuje těžko.
Kde se hledají lidé nejnaléhavěji
Nejvyšší poptávka při mzdě 45 000 až 60 000 Kč měsíčně panuje v zákaznickém servisu, logistice a obchodu. Hledají se také specialisté nákupu, pracovníci IT Service Desku nebo administrativní posily mezinárodních center sdílených služeb.
Firmy přitom uchazeče po nástupu zaškolí v rámci vlastních onboardingových programů. Složité systémy ani interní procesy nejsou překážkou, všechno se člověk naučí za provozu.
Klíč, který odemyká dveře: cizí jazyk
Rozhodující je plynulá komunikace v cizím jazyce. Pokud zvládáte angličtinu nebo němčinu na úrovni B2 až C1, máte k nadprůměrnému příjmu otevřeno. Jenže právě tady se většina zájemců zastaví.
Mezi pasivní a aktivní znalostí jazyka zeje propast. Do životopisu se úroveň B2 napíše snadno, ale při živé konverzaci bez přípravy mnozí ztratí plynulost. Přichází strach z chyb, z výslovnosti, z trapného ticha.
Problém je výrazný i regionálně. Plzeňský, Ústecký a Jihočeský kraj mají citelný nedostatek lidí, kteří plynule hovoří německy. Podobně je na tom Praha či Brno.
Odborníci: dokonalost po vás nikdo nechce
Personalisté a zástupci agentur na českém trhu se shodují, že obavy kandidátů bývají přehnané. Cizí jazyky nejčastěji požadují zaměstnavatelé z podnikových a zákaznických služeb, IT a obchodu.
Podle jejich zkušenosti lidé trpí trémou a obavou z chyb, ačkoli firmy dnes u většiny pozic nevyžadují akademickou dokonalost. Stačí schopnost se bez ostychu domluvit a vyřešit požadavek klienta.
Pokud máte alespoň pasivní znalost cizího jazyka, bude vám stačit kratší intenzivní kurz konverzace, několikaměsíční pobyt v cizině nebo třeba i pravidelné sledování cizojazyčných filmů bez dabingu i titulků. To vše může pomoci k tomu, abyste se rozmluvili a získali v konverzaci větší sebevědomí.
Díky malému úsilí si tak rozšíříte pracovní možnosti a můžete dosáhnout i na lepší plat.
Zdroje článku: udalostiextra.cz, cnn.iprima.cz, startitup.sk, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková