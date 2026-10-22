Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. Pro Česko naznačuje scénář, který mnohé nepotěší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nadcházející zima by mohla mít ve střední Evropě nezvyklý průběh. Nejnovější výpočty meteorologických modelů naznačují, že počasí v prosinci, lednu a únoru se může výrazně lišit od představ o tradiční zimě. Výhled počítá s vyššími teplotami a omezeným sněžením, přesto ale připouští možnost náhlých vpádů mrazivého vzduchu. Důležitou roli přitom sehraje dění vysoko nad severní polokoulí.
Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. Pro Česko naznačuje scénář, který mnohé nepotěší

Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. Pro Česko naznačuje scénář, který mnohé nepotěší

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:53

Reklama
Další články z Trendy svět
Po jednání o míru přišla tvrdá odpověď. Na Moskvu mířily stovky dronů, Kyjev hlásí zraněné
Po jednání o míru přišla tvrdá odpověď. Na Moskvu mířily stovky dronů, Kyjev hlásí zraněné
Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům
Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům

Miliony lidí využívají internetové rezervační portály při plánování dovolené a spoléhají na to, že nabízené...

Dvě stě turistů uvázlo na vrcholu Alp. Kvůli poruše lanovky je musely evakuovat vrtulníky
Dvě stě turistů uvázlo na vrcholu Alp. Kvůli poruše lanovky je musely evakuovat vrtulníky

Nepříjemné chvíle zažilo přibližně 200 turistů na švýcarském vrcholu Titlis, kde se v sobotu 17. října...

Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají
Strojvedoucí rychlovlaku zapomněl zastavit. Cestující odvezl o 18 kilometrů dál, dráhy se omlouvají

Neobvyklý incident zažili v neděli 18. října cestující německého vysokorychlostního vlaku, který mířil z...

Tomáš Matonoha promluvil o honoráři ve StarDance. Jeho přiznání mnohé překvapí
Tomáš Matonoha promluvil o honoráři ve StarDance. Jeho přiznání mnohé překvapí

Účast v populární taneční soutěži StarDance může na první pohled působit jako lákavá pracovní příležitost,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.