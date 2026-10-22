Simpsonovi: Líza trefila vítěze skutečného finále, vražda herce vyřadila dvě postavy a dabér Apua rezignoval

V animovaném seriálu Simpsonovi z roku 1989 museli tvůrci řešit náhlou ztrátu jednoho z dabérů. Když byl zavražděn herec Phil Hartman, jeho oblíbené postavy právníka Lionela Hutze a herce Troye McClurea z obrazovek nezmizely. Animátoři se s ním rozloučili tak, že obě známé figurky nadále zařazovali do davových scén beze slova.
Příběh žluté rodiny ze Springfieldu
Lenoch Homer, puťka Marge, drzý Bart, přechytralá Líza a roztomilá Maggie žijí v americkém městečku Springfield. Tato bláznivá pětice zcela odlišných lidí zažívá neuvěřitelná dobrodružství, při kterých pro ně bývá často velmi těžké se sebou vůbec vyjít. Každý den se navíc rodina potýká s prostými občany, zkorumpovanými politiky, lenivou policií i s drsnými členy místní mafie. Společně s ostatními obyvateli města chodí pravidelně do kostela a naráží na instituce, které seriál s humorem paroduje.
K nepřehlédnutelnému vzhledu hlavy rodiny i ostatních členů pětice přispěla výrazná žlutá barva, která měla původně upoutat pozornost diváků přepínajících televizní kanály. Tvůrce seriálu Matt Groening nakreslil prvotní návrhy během několika minut, když zrovna čekal před kanceláří producenta Jamese L. Brookse. Hlavním záměrem autora přitom bylo, aby každý ze slavných příbuzných zůstal okamžitě rozpoznatelný už podle samotné siluety. Z profilu navíc Homerovy vlasy tvoří písmeno M a ucho písmeno G, což přímo odkazuje na iniciály samotného animátora.
Vražda herce přinesla velké změny v dabingu
Když v roce 1998 zasáhla štáb zpráva o vraždě Phila Hartmana, tvůrci se rozhodli jeho role z úcty k herci nepřeobsazovat. Zkrachovalý umělec Troy McClure i neschopný advokát Lionel Hutz, který lživě tvrdil, že vystudoval práva na univerzitě v Princetonu, tak ze dne na den ztratili svůj hlas. Poslední epizoda s Hartmanovým dabingem měla premiéru na konci září téhož roku. Dvě známé figurky ovšem springfieldské ulice neopustily, protože je animátoři začali potichu začleňovat do velkých davových scén bez jediné repliky.
Zásadní změny v původním obsazení přinesl také rok 2020 v přímé souvislosti s celospolečenskými protesty hnutí Black Lives Matter. Televizní produkce se tehdy oficiálně zavázala, že kreslené postavy odlišných etnik už nadále nebudou namlouvat herci bílé pleti. Velké rozhodnutí se dotklo Carla Carlsona, doktora Hibberta i Čmeláčího muže, jehož neobvyklý kostým přímo odkazuje na postavu z mexického sitcomu. Tvůrci museli řešit i pozici indického prodavače Apua, jehož dabér Hank Azaria na roli rezignoval po dlouhodobé vlně kritiky.
Úvodní znělka ukrývala reálné výdaje na novorozence
Známá úvodní znělka ukrývala dlouhé roky specifický finanční detail při markování nejmladší dcery u pokladny ve springfieldském supermarketu. Displej původně ukazoval částku 847,63 dolaru, kterou tvůrce vyčetl z dobového průzkumu jako průměrné měsíční náklady na péči o novorozence. S přechodem seriálu na vysoké rozlišení se nákup na pultu upravil a jeho celková cena se tehdy ustálila na hodnotě přesahující 243 dolarů. Jakmile však pokladní omylem protáhne čtečkou čárových kódů samotnou Maggie, výsledná suma na digitální obrazovce se okamžitě zdvojnásobí na více než 486 dolarů.
Specifický detail se propsal také přímo do pracovních scénářů díky Danu Castellanetovi, který hledal vhodný zvuk pro poznámku „otrávené mručení“. Inspiraci našel u komika Jamese Finlaysona z filmů se Stanem Laurelem a Oliverem Hardym, ovšem Matt Groening vyžadoval rychlejší a údernější verzi. V textech se nicméně Homerův projev stále zapisuje jako otrávené mručení a nesouhlasný zvuk Marge autoři označují jako frustrované mručení.
Líza sázela na skutečné vítěze amerického fotbalu
Detailní pozornost věnovali scenáristé epizodě, ve které Líza sází s otcem na vítěze blížícího se Super Bowlu. Při prvním televizním uvedení odvysílala stanice FOX epizodu těsně před skutečným finále, v němž se tehdy utkali zástupci Washingtonu a Buffala. Během následujících tří let si televize vytvořila z nasazení tohoto dílu tradici a autoři pokaždé nechali přemluvit dialogy podle aktuálně hrajících týmů. Líza přitom podle tvůrců na vydaném DVD vybrala každý rok přesného vítěze reálného klání, čímž její seriálové odhady získaly naprostou úspěšnost.
Podobný průnik do reálného světa představují také překvapivé identity a rodinné vazby u vedlejších obyvatel amerického zapadákova. Zastrčený venkovan Cletus a jeho partnerka Brandina sice vystupují jako manželé, ovšem ve skutečnosti jde o pokrevní sourozence. Temnější původ má celé jméno Milhouse Mussoliniho Van Houtena, kterého autoři pojmenovali podle italského diktátora a podle vražedkyně z rodiny Charlese Mansona.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb).