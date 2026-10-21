Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Řádí u vás krtek? Stačí na něj použít tyč a plastovou lahev

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Krtek a zahradník jsou odvěcí rivalové a jinak tomu asi nebude. Když člověk vidí krtince po celém trávníku a mnohdy i v záhonu, asi si nevzpomene na ikonickou milou postavičku krtka a jeho příběhy. Naopak, bude se snažit krtka ze zahrady nějakým způsobem vypudit. Samozřejmě co nejvíce lidsky, aby krtek netrpěl a ideálně se odstěhoval o nějakou tu ulici dál. Možná se budete divit, ale není zapotřebí žádných drahých pomůcek. Stačit by měla obyčejná kovová tyč a plastová lahev.
Odpuzovač krtků z plastové lahve

Odpuzovač krtků z plastové lahve

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 23:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára
Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára
Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby
Houbová směs na topinky: další lahodný způsob, jak využít houby

Houbová směs na topinky je pro vás vhodná, pokud máte rádi vůni čerstvých hub, česneku a bylinek. V takovém...

Nové rostliny zdarma. Levanduli jsme rozmnožili z odřezků
Nové rostliny zdarma. Levanduli jsme rozmnožili z odřezků

Levandule se řadí mezi květiny, které jsou nedílnou součástí mnoha zahrad a předzahrádek. Jejich vůně je...

Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok hladovět
Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok hladovět

Většina lidí dělá při podzimní údržbě záhonů obrovskou chybu: Vynechají krok a rostliny budou příští rok...

Jak připravit kompost na zimu, aby na jaře dobře fungoval
Jak připravit kompost na zimu, aby na jaře dobře fungoval

Nyní je ideální čas zkontrolovat kompost a připravit ho na zimní měsíce. Přestože rozklad organického...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.