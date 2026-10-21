Řádí u vás krtek? Stačí na něj použít tyč a plastovou lahev

Krtek a zahradník jsou odvěcí rivalové a jinak tomu asi nebude. Když člověk vidí krtince po celém trávníku a mnohdy i v záhonu, asi si nevzpomene na ikonickou milou postavičku krtka a jeho příběhy. Naopak, bude se snažit krtka ze zahrady nějakým způsobem vypudit. Samozřejmě co nejvíce lidsky, aby krtek netrpěl a ideálně se odstěhoval o nějakou tu ulici dál. Možná se budete divit, ale není zapotřebí žádných drahých pomůcek. Stačit by měla obyčejná kovová tyč a plastová lahev.
Co potřebujeme na výrobu jednoduchého odpuzovače krtků
Připravíme si hned několik věcí, díky nimž budeme moci vyrobit dokonalý odpuzovač krtků. Konkrétně budeme potřebovat:
- plastovou lahev o objemu 2 litry,
- kovovou tyč,
- nůžky.
Postup výroby odpuzovače krtků
V první řadě si připravíme plastovou lahev. Do bočních stěn lahve uděláme několik zářezů. Trčící kousky plastu ohneme směrem ven, čímž vytvoříme menší lopatky, jež zachytí vítr. Ten díky nim pak otáčí lahví. Do děr lze dát ještě delší plasty, které šustí. Do dna lahve vyvrtáme otvor, do nějž následně vložíme kovovou tyč. Tu prostrčíme celou lahví. Kovou tyč zapíchneme do země tam, kde krtek řádí. Nasadíme na ni plastovou lahev a necháme ji nechat ve větru volně se otáčet. Díky lahvi vzniknou vibrace, které krtek nemusí. Přenáší se i do půdy, takže je má doslova doma.
Krtek: Foto Pixabay
Odpuzovačů je třeba více
Jeden odpuzovač na zahradu rozhodně nestačí. Počítejte s tím, že tolik vibrací vyrobit nedokáže. I proto se vyplatí mít jich více. Problém této pasti někdy bývá také v tom, že krtci si na vibrace tohoto typu mohou bez problémů zvyknout. Z toho důvodu se vyplatí zvolit ještě nějakou jinou metodu, se kterou se toto odpuzování krtků spojí. Jedna z alternativ pak zcela jistě zabere a krtci zmizí. Výborné jsou proti krtkovi rostliny typu aksamitníku nebo měsíčku lékařského. Ty skutečně nemusí.
Tip: Podmáslí proti krtkům funguje skvěle. Štiplavou vůni opravdu nemusí.
Zdroje info: Autor- pěstitel
Odpuzovač krtků z plastové lahve: Náhledové foto Chat Day
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