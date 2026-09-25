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Vlašské ořechy rozlousknete téměř bez nepořádku: Stačí obyčejná skleněná láhev

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Vlašské ořechy rozlousknete téměř bez nepořádku: Stačí obyčejná skleněná láhev. Louskání vlašských ořechů může být pěkná otrava. Skořápka odletí na všechny strany, jádro se rozpadne na malé kousky a nakonec člověk stráví víc času uklízením než samotným louskáním. Přitom existuje jednoduchý trik, při kterém si můžete pomoci obyčejnou skleněnou lahví.
Louskání ořechů

Louskání ořechů

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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