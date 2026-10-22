Zkouška na Vánoce aneb tradice na plechu: Pečený kapr se zlatavou kůrkou, který přesvědčí i ty, kdo nemají rádi ryby

pro mě roky znamenal hlavně Kapr . Vánoce Ryba, která se objeví na stole, protože takhle se to u nás zkrátka dělá. Jenže pak jsem jednou vzala kapří podkovy i s kůží, potřela je sádlem rozehřátým se sladkou paprikou a kmínem, trochu podlila a nechala péct odkryté. Kůže zezlátla, začala křupat a maso se pod vidličkou skoro samo dělilo od kosti. Od té doby nemám problém dát kapra do trouby třeba v půlce února.
Na tomhle receptu není
nic složitého, což je na něm vlastně nejlepší. Stojí hlavně na dvou věcech: sádle s paprikou, které udělá většinu chuti, a kapří kůži. Tu nechávám na rybě. Při pečení maso podrží pohromadě, nevysuší se tak rychle a na konci z ní bývá příjemně tenká křupavá vrstva. Cibule dole v pekáči si mezitím žije svým životem, dusí se ve výpeku, natahuje do sebe koření a vytvoří šťávu, ke které už toho moc nechybí. Možná jen krajíc . chleba
Můj tip zní: Potřené podkovy kapra nestrkejte do trouby hned. Nechte je aspoň 15 minut stát na lince. Koření se líp spojí s masem a sádlo na studené rybě okamžitě neztuhne. Je to malý krok, ale u šťavnatosti je poznat. Recept na pečeného kapra na kmínu a paprice se sádlem
Vyjde to na
čtyři porce, spíš pro lidi, kteří se u stolu nebudou jen tak ošívat nad malým kouskem ryby. Celková délka přípravy: přibližně 75 minut Ingredience k přípravě
Kapr a základ pekáče: 4 podkovy kapra s kůží (cca 1 kg celkem) 6 středních cibulí, nakrájených na plátky sůl podle chuti kmín na posypání
Papriková směs se sádlem: 3 až 4 lžíce sádla (rozpuštěného) 2 lžíce sladké papriky 1 lžíce pikantní papriky 1 lžíce kari sůl a pepř podle chuti teplá voda na podlití (cca 100 ml) Postup přípravy křupavého kapra z trouby na kmínu a paprice
1. Podkovy kapra krátce opláchněte studenou vodou a pečlivě osušte papírovou utěrkou. Osolte je ze všech stran a nechte zhruba 10 minut ležet, aby sůl nezůstala jen na povrchu.
2. Cibuli nakrájejte na tenké plátky a rozložte ji po dně pekáče. Kapr na ní bude ležet, nepřichytí se ke dnu a cibule se během pečení promění v měkký, nasládlý základ šťávy.
3. V misce nechte rozpustit
sádlo. V mikrovlnce to trvá chvilku, na plotýnce taky. Přidejte sladkou papriku, pikantní papriku, kari, sůl a pepř a rozmíchejte všechno do hladké oranžové pasty. Foto: Cooky.cz, Vánoční tradice na plechu: Pečený kapr se zlatavou kůrkou, který přesvědčí i ty, kdo ryby nemají rádi
4. Paprikovou směsí potřete kapří podkovy ze všech stran. Tady není potřeba být úsporný, část koření se dostane k masu a zbytek vytvoří na povrchu dobrou, výraznou vrstvu. Každý kus nakonec posypte kmínem podle chuti.
5. Potřené porce kapra položte do pekáče na cibuli a nechte je 15 minut odpočinout při pokojové teplotě.
6. Do misky, ve které zbyla papriková směs, nalijte asi
100 ml teplé vody, promíchejte a touhle tekutinou kapra podlijte. V pekáči se spojí s cibulí, sádlem a výpekem.
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7. Pekáč vložte do trouby vyhřáté na
200 stupňů a pečte bez pokličky asi 40 až 50 minut. Hotová ryba má zlatavou kůži a maso se po jemném zatlačení vidličkou odděluje od kosti. V receptu České televize se to říká jednoduše: kapr se má doslova rozpadat.
8. Po vytažení z trouby ho nechte přibližně 5 minut stát. Pak už ho dejte na stůl klidně přímo v pekáči, s chlebem a cibulovou šťávou ze dna.
Tipy redakce: Kůži nesundávejte: Kapr pečený s kůží bývá šťavnatější. Kůže chrání maso před vysušením a při pečení mu pomůže držet tvar. Komu na talíři vadí, sundá ji až nakonec. Sádlo místo oleje: Sádlo snese vyšší teplotu a kaprovi dá plnější, trochu venkovskou chuť. Když zrovna není doma, dá se sáhnout po přepuštěném másle. Olej bych do téhle úpravy osobně moc netahala. Proč kari: Kari z tohohle kapra neudělá žádnou exotiku. S paprikou se ale dobře spojí, chuť směsi trochu zaoblí a pomůže potlačit říční tón, kvůli kterému se někteří lidé kaprovi vyhýbají. Zdravotní stránka kapra: Kapr je zdrojem omega-3 mastných kyselin, vitaminu B12 a fosforu. Podle Healthline patří sladkovodní ryby bohaté na tyto látky mezi potraviny, které podporují činnost srdce a nervové soustavy. Dává tedy smysl i mimo vánoční svátky. Skladování: Zbylý pečený kapr vydrží zakrytý v lednici do druhého dne. Ohřívejte ho spíš v troubě na 160 stupňů, přikrytý alobalem, aby se zbytečně nevysušil. Mikrovlnka mu moc nesvědčí, maso v ní rychle zgumovatí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline