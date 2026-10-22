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Zkouška na Vánoce aneb tradice na plechu: Pečený kapr se zlatavou kůrkou, který přesvědčí i ty, kdo nemají rádi ryby

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Pečený kapr nemusí být jen vánoční povinnost. Tento recept na podkovy kapra potřené sádlem, sladkou paprikou a kmínem z něj udělá jídlo, po kterém sáhnete i v únoru.
Fotografie k pečenému kapru

Fotografie k pečenému kapru

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vánoční tradice na plechu: Pečený kapr se zlatavou kůrkou, který přesvědčí i ty, kdo ryby nemají rádi
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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