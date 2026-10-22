Kaufland má má obrovskou novinku. Zahanbil Tesco, Lidl, Billu i všechny ostatní

Jak se stane z obyčejného vozíku chytrý
Novinku vyvinula čínská technologická společnost Hanshow pod názvem Smart Cart Clip-On. Nejde o úplně nový nákupní vozík, který by musel obchodník pořizovat ve velkém množství. Zařízení se jednoduše připevní na madlo běžného vozíku a zákazník ho používá během celého nákupu.
Modul má dotykový displej, čtečku čárových kódů a dvě senzorové kamery. Zákazník se nejprve přihlásí pomocí věrnostní karty Kaufland Card Xtra. Potom už může postupně skenovat jednotlivé výrobky. Jakmile například načte balení kávy, vloží ho rovnou do své nákupní tašky. Cena se automaticky přičte k průběžnému součtu na displeji.
Výhodou je především to, že zákazník nemusí zboží na konci nákupu znovu vyndávat z vozíku a pokládat na pás. U samoobslužné pokladní zóny naskenuje souhrnný kód z displeje, zaplatí kartou a může odejít. Celý nákup tak může být pohodlnější a rychlejší, zejména pokud si člověk pořídí jen několik věcí a chce se vyhnout frontě.
Kaufland technologii zatím testuje v Německu
Nový systém se zatím zkouší v pilotním provozu v prodejně v Jettingenu-Oberjettingenu v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Do budoucna se počítá s rozšířením testování také do druhé prodejny v regionu Porýní-Mohan. Jde tedy o první krok k ověření, jak se zařízení osvědčí při běžných nákupech.
Pro obchodní řetězce může být podobné řešení zajímavé i z finančního hlediska. Nemusejí kvůli němu vyměňovat všechny vozíky za speciální modely s vestavěnou elektronikou. Přídavný modul lze nasadit na stávající vybavení, což může usnadnit případné rozšíření systému do dalších obchodů.
Technologie má také další potenciální výhodu. Zákazník vidí průběžnou cenu nákupu přímo na displeji a může si lépe hlídat, kolik utrácí. Nemusí čekat až na konečný účet u pokladny, aby zjistil, kolik ho nákup bude stát.
Co umějí kamery a jak je to s kontrolou nákupu
Součástí zařízení jsou také kamery, které mají pomáhat při sledování pohybu zboží. Neznamená to ale, že systém automaticky odhalí každou chybu nebo každé nenaskenované zboží. Jde o technologii, která se teprve ověřuje v praxi, a její možnosti je potřeba posuzovat podle výsledků testování.
Při testu popsaném odborným magazínem Retail Optimiser například zařízení nereagovalo na vložení nenaskenovaného výrobku. Přídavný modul totiž nemá kontrolní váhu, která by mohla porovnávat obsah vozíku s naskenovanými položkami. Je proto důležité rozlišovat mezi funkcí, která zákazníkovi usnadňuje skenování a placení, a automatickou kontrolou celého nákupu.
Kdy se novinka dostane do českých prodejen?
V Česku se tento konkrétní systém zatím neprovozuje. Kaufland tu využívá jiné nástroje pro rychlejší odbavení zákazníků, například ruční skenery K-Scan a chytré váhy na oddělení ovoce a zeleniny.
Německý pilotní provoz ukáže, jak se chytrý modul osvědčí v běžném obchodě a zda přinese očekávané zrychlení nákupů. Pokud se technologie ukáže jako praktická a spolehlivá, může se časem rozšířit i do českých prodejen. Zákazníkům by nabídla možnost naskenovat zboží přímo u regálu, průběžně sledovat útratu a odejít bez zdlouhavého překládání nákupu u pokladny.
Zdroje článku: nordbayern.de, retail-optimiser.de, derwesten.de, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková