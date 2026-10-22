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Růst cen a úpravy domů zvyšují riziko podpojištění. Sjednané smlouvy stačit nemusí

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Dennívýzva
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Hodnota nemovitostí se v průběhu let mění, pojistné částky však nemusí tomuto vývoji odpovídat. Slavia pojišťovna upozorňuje, že rekonstrukce, přístavby i rostoucí ceny stavebních prací a materiálů mohou vést k podpojištění.
Růst cen a úpravy domů zvyšují riziko podpojištění. Sjednané smlouvy stačit nemusí

Růst cen a úpravy domů zvyšují riziko podpojištění. Sjednané smlouvy stačit nemusí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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