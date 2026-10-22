Ozbrojení lupiči přepadli dům známého fotbalisty. Uvnitř byly dvě malé děti, rodina se marně pokoušela ukrýt

K přepadení došlo v pondělí 19. října kolem desáté hodiny večerní v obci Bollullos de la Mitación poblíž Sevilly. Třiatřicetiletý španělský brankář Sergio Rico trávil večer ve svém domě společně s manželkou Albou Silvou, dvouletou dcerou Carlou a čtyřměsíčním synem Sergiem. V objektu se nacházela také fotbalistova tchyně a pracovnice domácnosti. Pětice maskovaných mužů měla na rukou rukavice a podle svědectví byla vybavena střelnými zbraněmi. Do domu pronikla hlavním vchodem v době, kdy nebyl zapnutý zabezpečovací systém. Přepadení se odehrálo v soukromé rezidenční oblasti La Juliana, která má vlastní bezpečnostní službu.
Rodina se pokusila schovat před ozbrojenci
Jakmile obyvatelé domu zjistili, že dovnitř pronikli neznámí muži, pokusili se dostat do bezpečí. Společně s dětmi se uchýlili do jedné z místností, kde doufali, že se před útočníky ukryjí. Lupiči však podle dosavadních zjištění překonali dveře a dostali se přímo k rodině. Následovaly výhrůžky a násilné donucování, při kterém pachatelé požadovali vydání cenností. Podle dalších informací měl být Rico připoután k židli a jeden z ozbrojenců údajně přiložil pistoli k čelu jeho tchyně. Útočníci následně prohledali dům a odnesli hodinky, šperky, peníze a další hodnotné předměty.
Po odchodu pachatelů se rodině podařilo přivolat pomoc. Rozsah odcizeného majetku zatím nebyl přesně vyčíslen a není ani jasné, jak dlouho se ozbrojenci v objektu zdržovali. První zprávy popisovaly mimořádně brutální fyzické napadení, samotný fotbalista však některá tvrzení následně zmírnil. Upřesnil, že nešlo o surové zbití, jak se objevovalo v části zahraničních médií. Násilí a vyhrožování nicméně podle zveřejněných informací součástí přepadení byly. Děti podle dostupných svědectví fyzicky napadeny nebyly, celá událost ale rodinu značně zasáhla.
Policie prověřuje organizovanou skupinu
Španělská civilní garda zahájila vyšetřování a snaží se zjistit totožnost pěti pachatelů. Jednou z prověřovaných možností je účast organizované zločinecké skupiny, která si mohla fotbalistovu nemovitost předem vytipovat. Podezření podporuje způsob provedení útoku, použití masek a rukavic i skutečnost, že pachatelům nevadila přítomnost obyvatel domu. Podrobnější informace naznačují, že muži mohli do rezidenčního areálu proniknout přes jeho zadní oplocení, a obejít tak kontrolu u hlavního vjezdu. Vyšetřovatelé rovněž zvažují, zda útočníci dům před přepadením sledovali. Žádná konkrétní skupina však dosud nebyla veřejně označena za prokázaného pachatele.
Manželka fotbalisty Alba Silva potvrdila, že její nejbližší jsou po přepadení v bezpečí. Zároveň přiznala, že událost rodinu hluboce poznamenala a další podrobnosti nechce zveřejňovat vzhledem k probíhajícímu vyšetřování. Případ navíc není v okolí Sevilly ojedinělý, protože terčem zlodějů se v minulosti staly také nemovitosti dalších známých fotbalistů. Na rozdíl od některých vloupání, která pachatelé provedli během nepřítomnosti sportovců, však tentokrát útočníci vstoupili do obydleného domu. Právě použití zbraní a přímé ohrožení celé rodiny patří k nejzávažnějším okolnostem případu. Policie zatím nepotvrdila, zda jednotlivá přepadení spolu souvisejí.
Fotbalista už v minulosti bojoval o život
Sergio Rico patřil během své kariéry mezi známé španělské brankáře a působil mimo jiné v Seville, Mallorce a francouzském Paris Saint-Germain. V květnu 2023 utrpěl vážné poranění hlavy při nehodě s koněm během slavností v El Rocíu. Následně strávil 83 dní v nemocnici, přičemž 26 dní byl v umělém spánku. Po dlouhém zotavování se dokázal vrátit k profesionálnímu fotbalu a později působil také v katarském klubu Al-Gharafa. Současné přepadení přitom není jeho první zkušeností s kriminalitou, protože zloději se už dříve zaměřili na jeho bydlení ve Francii. V roce 2021 byl vykraden jeho byt v Neuilly-sur-Seine a v listopadu 2022 překvapil při návratu domů dalšího nezvaného návštěvníka v Paříži.
Použité zdroje:
Europa Press , telecinco.es , antena3.com , elespanol.com , leparisien.fr