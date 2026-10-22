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Ozbrojení lupiči přepadli dům známého fotbalisty. Uvnitř byly dvě malé děti, rodina se marně pokoušela ukrýt

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Pět maskovaných a ozbrojených mužů vtrhlo do domu bývalého brankáře Paris Saint-Germain Sergia Rica nedaleko španělské Sevilly. Fotbalista právě večeřel s manželkou, dvěma malými dětmi a dalšími příbuznými. Rodina se před útočníky pokusila schovat v jedné z místností, lupiči se však dostali i tam. Následně odnesli šperky, hodinky a další cennosti. Případem se zabývají španělští vyšetřovatelé, kteří prověřují také možnost předem připraveného útoku.
Ozbrojení lupiči přepadli dům známého fotbalisty. Uvnitř byly dvě malé děti, rodina se marně pokoušela ukrýt

Ozbrojení lupiči přepadli dům známého fotbalisty. Uvnitř byly dvě malé děti, rodina se marně pokoušela ukrýt

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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