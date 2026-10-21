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Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára

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Orchideje patří mezi oblíbené pokojové rostliny zejména kvůli svým nádherným květům. I když jsou jejich domovinou tropické oblasti, při správné péči vám pokvetou s minimálními přestávkami celý rok. Bohužel se často spíše setkáváme s opačným problémem, a to jsou povadlé listy a vyschlé kořeny. Poradíme vám několik triků, jak docílit toho, abyste se z kvetoucích orchidejí radovali co nejdéle.
Orchideje

Orchideje

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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