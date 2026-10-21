Podpořte kvetení orchideje? Prospěje jí pára

Orchideje patří mezi oblíbené pokojové rostliny zejména kvůli svým nádherným květům. I když jsou jejich domovinou tropické oblasti, při správné péči vám pokvetou s minimálními přestávkami celý rok. Bohužel se často spíše setkáváme s opačným problémem, a to jsou povadlé listy a vyschlé kořeny. Poradíme vám několik triků, jak docílit toho, abyste se z kvetoucích orchidejí radovali co nejdéle.
Nechybujte v zavlažování
U pěstování pokojových rostlin velmi často chybujeme se zálivkou. Vzhledem k tomu, že orchideje mají široké listy, je potřeba počítat s tím, že voda se z nich brzy odpaří. V růstové fázi je proto nutné rostliny zalévat 2krát až 3krát týdně a v zimě pak zalévejte jednou za týden. A jaký je správný způsob zavlažování orchidejí? Ideální je kropení celé rostliny odstátou vodou. Jednou za týden je také vhodné namočit kořeny.
Půda a dostatek živin
Pro pěstování orchidejí je důležitý vhodný substrát. Půda musí být maximálně propustná tak, aby zajistila minimální vlhkost okolo kořenů a dostatečné proudění vzduchu. Vhodná je například rašelina, stromová kůra nebo substrát určený přímo pro orchideje. Důležité je také rostliny čas od času obohatit o minerály jako je draslík, hořčík a fosfor. Použít lze speciální hnojivo nebo stačí vylouhovat banánovou slupku ve vodě a zředěným roztokem rostlinu jednou za měsíc zalít.
Dívejte se na kořeny
Orchidej má specifické silné kořeny, díky nimž ve volné přírodě může viset na stromech. Pro pěstování v domácích podmínkách jsou nejlepší průhledné květináče, skrze které bude na kořenový bal dopadat denní světlo. Na dně nádoby musí být otvory a drenážní vrstva pro odvod přebytečné vody.
Foto: Pixabay
Pára navodí původní prostředí
Orchideje milují vzdušnou vlhkost. Tu jim můžete dopřát i v domácích podmínkách. V koupelně nechejte na několik minut téct horkou vodu, aby se vytvořila pára. V tomto okamžiku vodu zastavte a do zavřeného sprchového kouta asi na 15 minut umístěte rostlinu. Takové prostředí jí připomene tropický prales. Jen si dejte pozor, aby orchidej nestále v horké vodě.
Zdroje info: Autorka, tojenapad.sk
Náhledové foto: Pixabay
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