Zalejte orchidej vodou s droždím a už nikdy nepřestane kvést. Levná zálivka za pár korun nahradí i drahá hnojiva z obchodu

Prozkoumali jsme ho podrobněji: přepočítali jsme suroviny na české kostky a koruny, porovnali ho s hnojivem z obchodu a zjišťovali, co ještě musí orchideje dostat, aby zálivka měla na čem stavět.
Recept na drožďovou zálivku: 50 gramů, pět litrů a jeden den
Postup se vejde do jedné věty. Do 5 litrů vody se rozmíchá 5 dekagramů droždí, směs se nechá den odstát a vzniklý koncentrát se před zaléváním ředí vodou. Běžná kostka čerstvého pekařského droždí váží 42 gramů, takže na jednu dávku potřebujete celou kostku a k tomu zhruba osm gramů z další, tedy asi 1,2 kostky. Kdo nechce vážit, nic nezkazí, když použije prostě jednu kostku. Na přesném gramu tady nezáleží a slabší roztok je pro orchideje šetrnější volbou.
Kolik stojí litr zálivky? Droždí poráží hnojivo z obchodu o parník
Kostka čerstvého droždí stojí v Tescu 4,90 Kč. Padesát gramů tak vyjde přibližně na 5,80 Kč a z nich vznikne celých 5 litrů koncentrátu. Při ředění decilitr do pěti litrů vody se z koncentrátu dá namíchat až kolem 250 litrů hotové zálivky. Na litr tak připadají zhruba dva haléře.
Pro srovnání jsme vzali běžné kapalné hnojivo pro orchideje AGRO. V prodejně BAL.cz stojí 250mililitrová lahev 49,90 Kč, jinde se cena pohybuje mezi 43 a 59 Kč. Při doporučené dávce 15 mililitrů na 4 litry vody vystačí lahev zhruba na 66 litrů zálivky.
Drožďová zálivka Hnojivo AGRO pro orchideje Cena základní suroviny cca 5,80 Kč (50 g droždí) 43 až 59 Kč (250 ml) Množství hotové zálivky až cca 250 l cca 66 l Cena za litr cca 0,02 Kč cca 0,65 až 0,89 Kč Deklarované živiny neuvádí se NPK 6-5-6 + stopové prvky
Rozdíl je zhruba třicetinásobný. Tabulka ale prozrazuje i druhou stránku věci: hnojivo z obchodu přesně říká, kolik dusíku, fosforu a draslíku rostlině dodáte. Droždí takový údaj nemá. Proto podle nás dává největší smysl jako levný přídavek k běžnému hnojení. Plnohodnotnou výživu nahradit nemá, proto je v době květu třeba dál každé dva týdny přidávat tekuté hnojivo.
Zdroj fotografie: Freepik Proč by droždí mohlo orchidejím svědčit
Kvasinky, odborně
Saccharomyces cerevisiae, zajímají i vědce. Rumunský časopis Notulae Botanicae letos publikoval studii, podle níž kvasničný extrakt přidaný do substrátu u lisianthu, oblíbené řezané květiny, zvýšil mimo jiné počet poupat a zlepšil některé parametry květů. Autoři zaznamenali i změny v minerální výživě rostlin. Kvasinky tak mohou působit jako takzvaný biostimulant, tedy látka, která rostlinu povzbudí k vlastnímu růstu a lepšímu hospodaření s živinami.
Lisianthus samozřejmě není orchidej a kontrolovaný pokus s domácím můrovcem a kbelíkem drožďové vody zatím nikdo nezveřejnil. Mechanismus, který by úspěch Icus vysvětloval, ale existuje a opírá se o skutečná měření.
Světlo, dešťová voda a hnojivo: zbytek receptu na kvetoucí můrovec
Podle poradenské služby Marylandské univerzity je nejčastějším důvodem, proč můrovec znovu nevykvete, nedostatek světla. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) radí dopřát orchidejím v zimě co nejsvětlejší stanoviště a v létě je stínit. Zdravou rostlinu podle ní k nasazení stvolu povzbudí i krátkodobé ochlazení zhruba o 5 °C.
To je dobrá zpráva i pro pěstitele u nás. Orchideje ze supermarketů a zahradnictví jsou v naprosté většině právě můrovce, tedy Phalaenopsis, často jako nepojmenované hybridy. Podle RHS se novější kříženci pěstují snáz a ochotněji kvetou opakovaně. Jeden květ navíc vydrží měsíc i déle a stvol se může dál větvit. Dojem nekonečného kvetení tak u dobře opečovávané rostliny vůbec nemusí být přehnaný.
Droždí v takovém režimu podle nás funguje jako třešnička na dortu: posílí rostlinu, která už má světlo, vláhu a živiny. Orchidej zavřenou v tmavém koutě ale nespasí.
Jak drožďovou zálivku vyzkoušet a neuškodit
Největším nepřítelem orchidejí je přemokření. Kořeny, které stojí ve vodě, hnijí, a časté živné zálivky mohou v substrátu hromadit soli. Kdo chce recept zkusit, měl by se držet několika zásad:
Ředit hodně. Orientační decilitr koncentrátu na pět litrů vody je rozumná horní hranice, slabší roztok ničemu neublíží. Zalévat jen suchý substrát. Pokud jsou kořeny ještě stříbřitě zelené a mokré, zálivku odložte. Hlídat odtok. Květináč musí mít drenážní otvory a v obalu nesmí zůstat louže. Míchat po malých dávkách. Jak dlouho koncentrát vydrží, žádný zdroj neuvádí. Starší maďarský návod navíc varuje, že směs páchne a má stát mimo slunce v dobře uzavřené nádobě. Nejlepší je připravit menší množství a spotřebovat ho čerstvé. V zimě šetřit. Marylandská univerzita doporučuje při chladu a slabém světle hnojení vynechat, RHS radí krmit v zimě jen střídmě. Drožďovou zálivku proto v zimních měsících dopřejte nanejvýš výjimečně, a to jen zdravé, aktivně rostoucí nebo kvetoucí rostlině. Nepoužívat na nemocné rostliny. Orchidej s hnijícími kořeny potřebuje přesazení, ne přilepšení.
Střídání s běžným hnojivem je nejbezpečnější cesta. Jednou za čtrnáct dní hnojivo podle návodu, mezitím občas slabá drožďová voda.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková