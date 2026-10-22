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Zalejte orchidej vodou s droždím a už nikdy nepřestane kvést. Levná zálivka za pár korun nahradí i drahá hnojiva z obchodu

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Pět litrů vody, necelá kostka droždí a den čekání. To je vše, co orchideje potřebují k tomu, aby prospívaly.
Zalejte orchidej vodou s droždím a už nikdy nepřestane kvést. Levná zálivka za pár korun nahradí i drahá hnojiva z obchodu

Zalejte orchidej vodou s droždím a už nikdy nepřestane kvést. Levná zálivka za pár korun nahradí i drahá hnojiva z obchodu

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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