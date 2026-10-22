Inspekce varuje zákazníky Lidlu a Kauflandu: V oblíbených potravinách byly nalezeny nebezpečné bakterie

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes vydala upozornění na dva konkrétní výrobky, které se objevily v českých prodejnách a u nichž laboratorní testy našly nebezpečné bakterie. V jednom případě šlo o salátovou směs prodávanou v Kauflandu ve Frýdku-Místku, ve druhém o kuřecí mleté maso z Lidlu v Litoměřicích. Oba výrobky už mají datum spotřeby za sebou.
Co přesně inspektoři našli
Kontrola v prodejně Kauflandu v Revoluční ulici ve Frýdku-Místku zjistila bakterii Listeria monocytogenes v salátové směsi G’s Mix Párty (šarže L3407) od společnosti Polabská zelenina Přerov n. L. Datum použitelnosti bylo uvedeno do 30. srpna 2026. Výrobek je tedy už delší dobu po expiraci a dá se předpokládat, že část zákazníků ho už mezitím snědla.
V litoměřickém Lidlu v ulici Kamýcká zase šlo o kuřecí mleté maso stehenní privátní značky Čerstvé kuřecí (šarže L 6233). Laboratoř v něm našla bakterii Salmonella Infantis. Datum spotřeby bylo 29. srpna 2026. U tohoto výrobku je ale varování pořád praktické: maso si lidé kolikrát zamrazí a sáhnou po něm až později. Ani hluboké zmrazení ale bohužel salmonellu nezlikviduje. Přitom před necelými dvěma týdny inspekce varovala i před kuřecími zadními čtvrtkami a chlazenými stehenními plátky ze stejného řetězce. Bakterie byla stejná.
Proč jsou listeria a salmonella skutečně nebezpečné
Listeria monocytogenes vyvolává listeriózu. U zdravých dospělých lidí se sice toto onemocnění objevuje spíš vzácně, ale pro těhotné ženy, seniory a osoby s oslabenou imunitou může mít těžký průběh, v krajním případě i smrtelný. Nepříjemné je i to, že se bakterie dokáže množit při teplotách běžných v lednici. Mezi příznaky patří horečka, bolesti svalů, průjem a u těžších případů také zánět mozkových blan.
Salmonella Infantis patří v Evropě mezi nejčastější původce salmonelózy. Státní zdravotní ústav uvádí, že nákaza nejčastěji souvisí s nedostatečně tepelně upraveným masem nebo kontaminovanými vejci. Projevy, tedy průjem, zvracení, horečka a bolesti či křeče v břiše, se obvykle objeví za 6 až 72 hodin po snězení závadné potraviny. U zdravých lidí nemoc většinou během týdne odezní. Malé děti a starší lidé ale mohou skončit i v nemocnici.
Co říkají výrobci a obchodní řetězce
Lidl po zjištění inspekce uvedl, že s dodavatelem zahájil důsledné šetření. Mluvčí řetězce Veronika Říhová pro TN sdělila, že výrobky privátních značek prochází pravidelnými kontrolami v akreditovaných laboratořích, a to jak na straně výrobce, tak interně v rámci společnosti.
Společnost G’s Group, která vyrábí salátovou směs prodávanou v Kauflandu, po nálezu přistoupila k sanitaci provozu a rozšířila prověřování surovin. Manažerka kvality Kateřina Matysová uvedla, že problém se týkal pouze jedné šarže a další kontroly už bakterii nenašly. Kaufland případ označil za velmi mrzutý a zákazníky ujistil, že dodavatel provádí přísné laboratorní rozbory.
Co dělat, pokud máte výrobek doma
Pokud máte doma G’s Mix Párty šarže L3407 nebo Čerstvé kuřecí šarže L 6233, inspekce doporučuje výrobek vyhodit. Platí to i v případě, že je maso zmrazené. Konzumace není bezpečná. Mrazák bakterie nezabije, pouze zpomalí nebo zastaví jejich množení. Po rozmrazení se mohou znovu množit.
Výsledky kontrol, které SZPI zveřejnila v říjnu, přitom pocházejí ze vzorků odebraných už v srpnu. Mezi odběrem a zveřejněním nálezu tak někdy uběhnou i týdny. Z pohledu spotřebitele je to slabé místo systému, na které odborníci upozorňují opakovaně. Zdravotnický deník už v lednu 2026 psal, že Česko by mělo kontroly potravin v obchodech výrazně zpřísnit.
Nebezpečné kuřecí maso v Lidlu: Inspekce vydala důrazné varování
V mase z oblíbeného řetězce byla objevena nebezpečná salmonela. Tyto výrobky za žádnou cenu nekonzumujte
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů SZPI, TN, Wikipedie