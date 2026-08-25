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Nový Spider-Man v českých kinech překročil byznysovou hranici 150 milionů korun

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Dobrodružný sci-fi snímek Spider-Man: Zbrusu nový den (foto; Sony Pictures) dosáhl v České republice další byznysové mety. Tržby za prodej kinovstupnek v uplynulých dnech překročily 150 milionů korun - za čtyři týdny promítání blockbuster v Česku utržil 150,5 milionu korun, do kin přišlo přes 691 tisíc diváků.
Nový Spider-Man v českých kinech překročil hranici 150 milionů korun

Nový Spider-Man v českých kinech překročil hranici 150 milionů korun

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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