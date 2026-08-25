Tvůrci Spasitele mají zálusk na další sci-fi román. Chystají velkolepý boj o stroj časuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tvůrci Spasitele mají zálusk na další sci-fi román. Chystají velkolepý boj o stroj času
Brutální vesmírný horor se vyznačuje skvělou vizuální stránkou, znepokojivou tělesností i mrazivou poutí...
Letní prázdniny se nezadržitelně blíží ke svému konci a v televizích se už pomalu rozjíždí očekávaná...
Netflix vypouští nový trailer ke čtvrté řadě Monstra, tentokrát inspirované případem Lizzie Borden...
Rozmáchlý epos Christophera Nolana dosáhl konečného prvenství v rámci eRkových filmů. Jeho tržby překonaly...
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