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Česká Deloitte má novou vedoucí komunikace, přichází z Penta Hospitals

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Poradenská firma Deloitte má novou šéfku komunikace. Na pozici head of communications nastupuje Kateřina Dudášová (foto). Od srpna vede tým interní a externí komunikace a bude mít na starosti rozvoj komunikačních aktivit společnosti.
Česká Deloitte má novou vedoucí komunikace, přichází z Penta Hospitals

Česká Deloitte má novou vedoucí komunikace, přichází z Penta Hospitals

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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