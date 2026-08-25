Velké televize odkupují firmu, která zajišťuje televizní měření. Majoritu získá Šimečková

Asociace televizních organizací (ATO), která sdružuje největší televize na českém trhu plus mediální agentury, se rozhodla odkoupit společnost, která zajišťuje měření divácké TV sledovanosti. Deal financovali komerční členové ATO. V následných krocích pak v majoritu v akvírované firmě získají zúčastnění manažeři a manažerky. ATO odkupuje 100 procentní podíl ve společnosti Nielsen Admosphere od jejího nizozemského vlastníka AGB Nielsen Media Research B.V. Firmu před několika dny přejmenovala na Admosphere. Nákup ATO financuje z úvěrů od svých čtyř členů - TV Nova, FTV Prima, Seznam.cz TV a mediálního zastupitelství Atmedia. Podle informací Borovan.cz se na transakci nepodílely peníze České televize, která je rovněž členem ATO.
V následném kroku 66 procent v klíčové firmě Admosphere získá společnost Admosphere Collective, televizní asociace si ponechá minoritních 34 procent. Admosphere Collective pak následně splatí příslušnou část úvěrů od televizí vlastním bankovním úvěrem.
V Admosphere Collective bude mít podle zdrojů Borovan.cz rozhodujících 80 procent společnost Admosphere Time Terezy Šimečkové. Zbylých 20 procent si mezi sebe rozdělí vždy po 5 procentech TriMetrics (Petr Matyáštík, David Satranský, Tomáš Hanzák), Visentio (Šimečková, Jakub Vidner, Jan Neustadt, Pavel Rošický), DCore Software (Šimečková, Michal Koníček, Petr Holubec, Petr Mitrofan atd.) a ResSOLUTION Group (Tomáš Hynčica, Šimečková).
Ve výsledku tak firmu Admosphere majoritně ovládne Tereza Šimečková. Ta bude ve vedení Admosphere spolu s Petrem Matyáštíkem a Tomášem Hynčicou. Výsledná vlastnická struktura kombinuje menšinovou účast ATO s většinovým podílem manažerského týmu Admosphere Collective, který bude odpovědný za další fungování a rozvoj společnosti.
Tereza Šimečková se okolo TV měření pohybuje již přes čtvrt století. Spolu s Michalem Jordanem a dalšími lidmi na počátku tisíciletí rozjela společnost Mediaresearch, jejíž tým uspěl v tendru Asociace televizních organizací na peoplemetrové měření pro období 2002 až 2007. Právě z Mediaresearch se později stal Nielsen Admosphere (v roce 2015).
Akvizice je podle zástupců Asociace výsledkem dlouhodobých jednání mezi ATO a nadnárodní skupinou Nielsen. Pro ATO bylo klíčové "najít řešení, které zachová kontinuitu měření a současně umožní jeho další dlouhodobý rozvoj v lokálním prostředí, projekty bude i nadále zajišťovat stávající český tým." Hlavním partnerem pro další etapu rozvoje projektu PCEM (projekt crossplatformního měření TV sledovanosti) se stane Admosphere Collective. Ten naváže na dosavadní fungování a dlouhodobý rozvoj měření.
"Pro nás bylo důležité najít řešení, které zachová to, co na českém trhu dlouhodobě funguje a je unikátní také v evropském měřítku. Nové uspořádání přináší kontinuitu pro televize, agentury i zadavatele a zároveň nám dává dobrý základ pro další rozvoj měření v dalších letech," uvedl Michal Jordan, jednatel ATO (na fotce třetí zprava).