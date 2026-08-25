Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Velké televize odkupují firmu, která zajišťuje televizní měření. Majoritu získá Šimečková

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Asociace televizních organizací (ATO), která sdružuje největší televize na českém trhu plus mediální agentury, se rozhodla odkoupit společnost, která zajišťuje měření divácké TV sledovanosti. Deal financovali komerční členové ATO. V následných krocích pak v majoritu v akvírované firmě získají zúčastnění manažeři a manažerky.
Velké televize odkupují firmu, která zajišťuje televizní měření. Majoritu získá Šimečková

Velké televize odkupují firmu, která zajišťuje televizní měření. Majoritu získá Šimečková

Zdroj: Borovan.cz
Reklama
Další články z Borovan.cz
Česká Deloitte má novou vedoucí komunikace, přichází z Penta Hospitals
Česká Deloitte má novou vedoucí komunikace, přichází z Penta Hospitals
Nový Spider-Man v českých kinech překročil byznysovou hranici 150 milionů korun
Nový Spider-Man v českých kinech překročil byznysovou hranici 150 milionů korun

Dobrodružný sci-fi snímek Spider-Man: Zbrusu nový den (foto; Sony Pictures) dosáhl v České republice další...

České Radiokomunikace podepsaly kontrakt na stavbu obřího datacentra
České Radiokomunikace podepsaly kontrakt na stavbu obřího datacentra

Klíčová miliardová investice Českých Radiokomunikací - stavba obřího datového centra Prague Gateway DC na...

Soutěžní show Máme rádi Česko s Liborem Boučkem vstupuje do 20. sezóny
Soutěžní show Máme rádi Česko s Liborem Boučkem vstupuje do 20. sezóny

Televize Prima (majitel Ivan Zach) startuje další, jubilejní 20. řadu soutěžní show Máme rádi Česko (foto)...

Režisér Macharáček začal točit novou pohádku s Pleslem, Kubařovou a Sokolem
Režisér Macharáček začal točit novou pohádku s Pleslem, Kubařovou a Sokolem

Specialista na filmové pohádky, režisér, producent a scenárista Ivo Macharáček (Tajemství staré bambitky 1...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.