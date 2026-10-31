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Nový primátor chce více mezi lidi. Brňany plánuje potkávat i u piva

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Nový brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL) chce změnit způsob, jakým magistrát komunikuje s obyvateli. Brňanům by rád pravidelně přinášel informace například prostřednictvím videozpravodaje a plánuje také častěji vyrážet do městských částí.
Nový primátor chce více mezi lidi. Brňany plánuje potkávat i u piva

Nový primátor chce více mezi lidi. Brňany plánuje potkávat i u piva

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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