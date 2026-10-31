Nový primátor chce více mezi lidi. Brňany plánuje potkávat i u piva

Magistrát chce komunikovat jinak
Změnit způsob komunikace magistrátu s občany i městskými částmi je jedním z cílů budoucího brněnského primátora Jakuba Hrušky (KDU-ČSL). V rozhovoru s ČTK nastínil, že by Brňanům rád předával informace například prostřednictvím videozpravodaje, který dosud Brno nemá.
Hruška se funkce ujme po zvolení na ustavujícím zastupitelstvu v úterý 3. listopadu. Novou brněnskou koalici vytvořily Lidovci a STAN, ODS, TOP 09 a nezávislí, Zelené Brno, Piráti a Fakt Brno TU! a hnutí Za Lužánky.
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Komunikace města se z Hruškova pohledu v posledních letech příliš nedařila. Projevilo se to podle něj například dopravními komplikacemi bezprostředně po uzavření brněnských tunelů v půlce října. „A paradoxně za mě jsme se nedozvídali ani o těch pozitivních věcech,“ míní dosavadní starosta brněnských Kohoutovic.
„Mám ambici se po městě více se pohybovat, navštěvovat městské části, bavit se tam jak s jejím vedením, tak třeba zástupci z oblasti školství, kultury či sportu a samozřejmě s veřejností,“ plánuje Hruška. Jako starosta se s lidmi setkával i u piva, setkávání v podobném formátu by coby primátor také rád zachoval.
ODS dostala v koalici jen jedno místo v radě
Hruška uvedl, že se již sešel s končící primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS). „Musím říct, že mě potěšila její vřelost a kolegiální sdílení těch věcí, které mě čekají,“ popsal Hruška. Obavu z ničeho dle svých slov nemá, přistupuje k tomu s pokorou, uvedl. Mnoho zkušeností získal z pozice starosty. „Ale v opravdu odborných věcech vnímám, že je potřeba mít vedle sebe vždycky nějaké odborníky,“ doplnil.
Mnozí kritizují, že lidovci do koalice přizvali právě i ODS, nelíbí se jim dosavadní působení strany v čele města. „Nabízí se samozřejmě říct, že ODS bude mít de facto jen jednoho člověka v jedenáctičlenné radě. Ale není to jen o tom, členů ODS v zastupitelstvu je samozřejmě víc. Ale jsou to lidé, kteří za sebou nemají žádnou minulost, o které jsme se bavili v souvislosti s těmi předcházejícími lety,“ řekl Hruška. Zároveň podotkl, že si radní mezi sebou stanovili určitá pravidla, podle kterých chtějí město řídit.
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Cílem je tisíc nových bytů
Ačkoli jsou některé body v programovém prohlášení formulovány obecně, Hruška počítá s poměrně konkrétními cíli. „Máme ambici postavit ve spolupráci se soukromým sektorem zhruba 1000 nových bytů. Ale vnímáme, že jsou nějaké externí vlivy, které nám to nemusí umožnit, jako je třeba stavební povolení nebo výkupy pozemků,“ řekl Hruška.
Jedním z prvních úkolů nového vedení Brna bude sestavit rozpočet na příští rok. „Chceme rozpočet, který bude odpovědný. V žádném případě nechceme zadlužovat město víc, než je nezbytně nutné. Úvěry jsme ochotni čerpat jenom na věci, které jsou důležité pro rozvoj města. Dokážeme si představit, že si půjčíme peníze na výstavbu bytů, ale už si nedokážeme představit, že bychom si půjčili třeba na provoz haly,“ vysvětlil Hruška.
Na sestavování rozpočtu nebude mít před jeho schvalováním nové vedení příliš času. „Pokud máme město řídit rozpočtově odpovědně a zároveň velmi ambiciózně, je potřeba o věcech jako je rozpočet jednat dlouhodobě,“ poznamenal.
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Brno je bezpečné, připouští ale obavy lidí
Primátor má v gesci třeba obranu města. Hruška je přesvědčený o tom, že Brno je bezpečné město. „Incidentů, které se tady dějí, je poskrovnu. Na druhou stranu je potřeba říct, že na řadě míst se lidé oprávněně bojí, a tomu je potřeba čelit a řešit to,“ uvedl Hruška.
V programu si koalice klade za cíl například zvýšit počty strážníků či provést audit krytů civilní ochrany.
Hruška chce podpořit veřejnoprávní média
Reagovat chce Hruška také na současné dění okolo veřejnoprávních médií a vládního návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Brněnská koalice si v programu klade za cíl hájit zachování a rozvoj brněnského studia České televize.
Hruška nastínil, že po skončení ustavujícího zasedání zamíří veřejnoprávní média podpořit. Ve stejný den se totiž v Brně i jinde v republice konají akce na podporu veřejnoprávních médií.
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