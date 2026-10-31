Za veselou tváří Bubílkové se skrývají vážné starosti. Otec skončil v nemocnici, teď pro něj shání domov seniorů

Když se moderátorka a bavička Zuzana Bubílková v posledních měsících přestala objevovat na společenských akcích, spekulace na sebe nenechaly čekat. Kolaps? Nemoc? Nic z toho. V rozhovoru pro
Aplausin vysvětlila, že omentálně tráví s Milanem Pitkinem a Mirkem Šimůnkem „v podstatě denně někde“ na turné Léčba smíchem. VIP život zaznamenal, že za pracovním nasazením běží paralelní příběh, který humor nemá: její otec po hospitalizaci a pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných míří do pobytové sociální péče. A Bubílková pro něj aktivně hledá domov seniorů. Otec, který ještě nedávno chodil pět hodin denně fotografovat
Otci Bubílkové je 98 let. Sama ho opakovaně popisovala jako člověka, který si dlouhověkost „vychodil“, ještě do vysokého věku trávil tři až pět hodin denně na procházkách s fotoaparátem. Zdravý životní styl a celoživotní aktivita podle ní stály za tím, že se oba rodiče dožili výjimečného věku. Zlom přišel postupně. Několik dní
před Vánoci 2024 zemřela Bubílkové matka. Otec zůstal sám v bytě a dcera pro něj zajistila pečovatelskou službu, kterou doplňovala vlastní péčí. Režim fungoval, dokud se nezhoršil zdravotní stav, kvůli kterému otec skončil v nemocnici. Z nemocnice byl přeložen do LDN a teď rodina řeší další krok.
Pro ty, kteří se s tím zatím nesetkali, je důležité rozlišit dvě instituce, které se v příběhu Bubílkové objevují. Léčebna dlouhodobě nemocných je zdravotnické zařízení. Spadá pod zákon o zdravotních službách a poskytuje ošetřovatelskou péči pacientům, jejichž stav se už nedá podstatně zlepšit, ale bez soustavné péče by se zhoršoval. Pobyt hradí zdravotní pojišťovna.
Domov pro seniory je něco jiného. Jde o pobytovou sociální službu podle zákona o sociálních službách, určenou lidem se sníženou soběstačností, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Klient si pobyt částečně hradí sám, z důchodu a příspěvku na péči. Je to přechod ze zdravotní péče do dlouhodobého sociálního zajištění. A právě tady naráží rodiny na zeď. Zdroj fotografie: Nextfoto 70 tisíc neuspokojených žádostí a čekání bez záruky
Podle dat
Českého statistického úřadu ke konci roku 2024 evidovaly domovy pro seniory v Česku 70 200 neuspokojených žádostí, při kapacitě necelých 35 400 lůžek. Číslo je třeba brát s metodickou rezervou: jeden člověk může podat žádost do více zařízení najednou, takže reálný počet čekajících je nižší. Přesto jde o masivní převis poptávky. Pořadí přitom často neurčuje datum podání žádosti, ale naléhavost situace. Rodiny proto typicky podávají žádosti paralelně do více zařízení, oslovují nemocniční sociální pracovníky a prohledávají registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV. Přesně to, co teď zřejmě dělá i Bubílková.
Na jevišti ale funguje naplno. S talk show Léčba smíchem celý podzim objíždí republiku. Bubílková přitom sama bojovala se svým zdravím. Už v roce 2024 otevřeně
mluvila o prodělaném nádoru štítné žlázy i o operacích nohou. Svou energii ve čtyřiasedmdesáti připisuje konkrétním návykům: přestala kouřit v šestadvaceti, denně nachodí kolem deseti kilometrů s holemi, spí sedm až osm hodin a jako „dobíjení“ popisuje dlouhé procházky a ruční výrobu náhrdelníků. Jenže logistická i psychická zátěž kombinace „každý den někde na jevišti“ a „hledám otci místo v domově seniorů“ není sranda. Bubílková o tom mluví střízlivě, s typickým humorem. Ale mezi řádky je znát, že jde o nejtěžší období za poslední roky.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová