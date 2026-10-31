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Brzobohatý po rozchodu rozhazuje miliony! Nová nemovitost a hrozba tučné pokuty

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Dennívýzva
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Hudebník a herec Ondřej Brzobohatý (43) po rozpadu manželství s Danielou Písařovicovou (47) rozhodně nezahálí. Zatímco se snaží prodat luxusní vilu nesoucí jméno jeho bývalé lásky, pořídil si další nemovitost za téměř osm milionů korun. Jenže nová investice má pořádný háček. Pokud nesplní jednu zásadní podmínku, hrozí mu pokuta ve výši 100 tisíc korun!
Brzobohatý a Gregorová mají syna Ondřeje

Brzobohatý a Gregorová mají syna Ondřeje

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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