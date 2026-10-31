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Bolest zubů mohou dočasně zmírnit běžní pomocníci z kuchyně. Skutečnou příčinu však musí vyřešit zubař

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Dennívýzva
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Bolest zubů je mírná až silná bolest zubů a čelistí nebo jejich okolí. Může znamenat, že máte problém se zuby nebo dásněmi. Většina z nás se alespoň jednou v životě setkala s nepříjemnou bolestí zubů. [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Suyash.dwivedi / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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