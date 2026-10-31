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Voda mohla vznikat přímo při formování Země, ukázaly experimenty

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Země mohla získat značnou část své vody už během svého vzniku před přibližně 4,5 miliardy let. Podle výzkumu zveřejněného v časopise…
OpenAI-voda-s-horninami-formujici-zemi

OpenAI-voda-s-horninami-formujici-zemi

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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