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Jiřiny po prvním mrazu? Nenechte se zmást jejich vzhledem, ještě není konec

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Stačí jedna pořádně studená noc a ze záhonu plného barevných jiřin je rázem smutná podívaná. Listy zčernají, květy svěsí hlavy a rostliny vypadají, jako by už nemělo cenu se jimi zabývat. Jenže pod povrchem půdy je všechno jinak. Jiřiny si tam během léta vytvořily zásobu živin, díky které mohou příští rok znovu vykvést. Pokud ovšem […]
Slabý přízemní mrazík nemusí zničit celou rostlinu. Někdy poškodí jen horní listy a květy, zatímco spodní části zůstávají zelené. Pokud nepřicházejí další silnější mrazy, není nutné okamžitě všechno seřezat. Zdravé listy mohou ještě fotosyntetizovat. Jakm

Slabý přízemní mrazík nemusí zničit celou rostlinu. Někdy poškodí jen horní listy a květy, zatímco spodní části zůstávají zelené. Pokud nepřicházejí další silnější mrazy, není nutné okamžitě všechno seřezat. Zdravé listy mohou ještě fotosyntetizovat. Jakm

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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