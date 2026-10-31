Oscar Piastri: McLaren zvládl trénink v Mexiku lépe, než jsem čekal

Jezdec McLarenu Oscar Piastri hodnotil druhý trénink na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez pozitivně. Jeho vůz se podle něj s vysokou nadmořskou výškou vypořádal lépe, než před víkendem očekával, a to navzdory nepovedené kvalifikační simulaci.
Okruh v Mexico City leží ve výšce více než 2 200 metrů nad mořem. Řidší vzduch znamená méně přítlaku a zároveň komplikuje chlazení, což z Velké ceny Mexika dělá jeden z nejnáročnějších podniků sezóny.
Piastri po druhém tréninku přiznal, že podmínky nebyly tak problematické, jak se původně obával. „Rozhodně to bylo náročné, ale nemyslím si, že by to bylo horší, než jsem očekával. Pokud něco, bylo to možná dokonce o něco lepší, než jsem čekal. Všechno působilo v pořádku a myslím, že jsme byli relativně konkurenceschopní.“
Australan zároveň přiznal, že jeho kolo na měkkých pneumatikách nebylo čisté. Základní tempo McLarenu ale podle něj vypadá slibně.
„Moje kolo na měkkých pneumatikách ve druhém tréninku bylo dost chaotické, ale měl jsem pocit, že celkové tempo tam je. Ferrari vypadalo velmi silně, což se na takovém okruhu asi dalo očekávat, ale myslím, že jsme měli docela dobrý den.“
Piastri věří, že pokud odstraní chyby ze svého rychlého kola, může se v pořadí výrazně posunout. Zároveň ale upozornil, že porazit Ferrari nebude jednoduché.
„Udělal jsem několik opravdu velkých chyb, takže jsem optimistický, že pokud je dokážu odstranit, budu mnohem výš. Je příjemné mít takový pocit. Myslím, že porazit v sobotu Ferrari bude velmi obtížné, alespoň podle toho, jak to teď vypadá. Celé startovní pole je navíc hodně vyrovnané, takže musíte podat opravdu perfektní výkon.“
Na otázku, jak musel svůj jezdecký styl přizpůsobit místním podmínkám, Piastri uvedl, že nízká úroveň přilnavosti není s letošní generací vozů ničím výjimečným.
„Je to těžké. Přilnavost je neuvěřitelně nízká. Upřímně ale myslím, že s letošními vozy je to podobné na většině míst, takže tady ten rozdíl nepůsobí až tak dramaticky. Vždycky je to ale výzva. Nejen z hlediska vyvážení vozu, ale letos je také velmi obtížné chladit motory.“
George Russell z Mercedesu ve čtvrtek naznačil, že menší turbo Ferrari by mohlo italské stáji ve vysoké nadmořské výšce poskytnout poměrně výraznou výhodu. Technická pravidla pro rok 2026 totiž odstranila systém MGU-H, který dříve pomáhal eliminovat prodlevu turba.
Piastri si ale nemyslí, že právě turbo bude rozhodujícím faktorem. Ferrari podle něj navíc nevypadalo nijak mimořádně rychle na rovinkách.
„V pátek vypadali velmi rychle. Nemyslím si ale, že turbo bude mít tak velký vliv, jak jsme původně očekávali. Pokud něco, na rovinkách vypadali spíš trochu pomalu, takže uvidíme v sobotu. V některých situacích jim to určitě pomůže, ale myslím, že za normálních podmínek to není tak významný faktor, jak jsme si původně mysleli.“