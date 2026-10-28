Babiše do koše, Večerníčka na Hrad. Studenti v Brně protestují za nezávislá média

Na brněnském náměstí Svobody se dnes koná protest na podporu České televize a Českého rozhlasu. Akci svolal Výbor solidarity studentů, který vznikl v reakci na plánované změny financování veřejnoprávních médií.
Protest začal v 11:55 hodin, tedy symbolicky za pět minut dvanáct, což znamená jednat v poslední možné chvíli, než nastane nějaká zásadní změna či katastrofa. Prostor pro zapojení veřejnosti organizátoři připravili už od deseti hodin dopoledne, kdy si zájemci mohli vyrábět vlastní transparenty.
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Studenti upozorňují na možné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií v souvislosti se záměrem vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Obavy mají také ze způsobu, jakým byl návrh novely zákona zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny.
Na protestu vystupují řečníci z řad iniciativy pracovnic a pracovníků České televize a Českého rozhlasu, studentů, vedení univerzit, divadelníků a ředitelů institucí. Už od deseti hodin dopoledne měli zájemci možnost zapojit se do výroby transparentů.
O kreativitu nebyla u zapojených studentů nouze, nebáli se ani kritiky vůči vládním představitelům. Kromě novinových čepic po vzoru Večerníčka se protestující inspirovali třeba oblíbenými postavami z tvorby pro děti.
„Ve 4:36 ani Bob necvičí," stálo na transparentu s králíkem z klobouku. Mezi nápisy bylo také „Ve 4:36 ráda kradu polibky, ne média," nebo „ The baddest b*tches are at náměstí Svobody ( Ty největší královny jsou na náměstí Svobody, pozn. redakce)".
Výtky zazněly také vůči osobě premiéra Andreje Babiše (ANO): „
Babiše do koše, Večerníčka na Hrad!" nebo „I pejsek s kočičkou navařili líp než naše vláda," a „Loupit má Rumcajs a ne vláda."
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Náměstí Svobody bylo plné, dorazily vyšší stovky lidí. Organizátoři rozdávali novinové čepice, které oblékli nejen studenti a mladí lidé, ale také třeba senioři, jež je přišli podpořit. Protestující si společně zazpívali, panovala soudržná atmosféra.
Náladu účastníkům nezkazila přeháňka ani několik odpůrců. „
Média nedáme!" skandovali s úsměvy i dešťovými kapkami na tvářích. Někteří studenti skandování doplnili také cinkotem klíčů.
„Veřejnoprávní média nedáme! Nejsme a nebudeme lhostejní k silovému protlačování zákonů, které podrývají principy svobodné společnosti, stejně jako k obsazování pozic naší infrastruktury nekompetentními osobami odhodlanými obětovat fungující demokratický systém osobnímu zisku. Záleží nám na budoucnosti Česka. Náš hlas bude slyšet tak dlouho, jak bude třeba!“ uvádí ve svém prohlášení ze dne 23. října 2026 Výbor solidarity studentů.