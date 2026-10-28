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Babiše do koše, Večerníčka na Hrad. Studenti v Brně protestují za nezávislá média

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Brněnské náměstí Svobody hostí protest na podporu České televize a Českého rozhlasu. Akci svolal Výbor solidarity studentů, který nesouhlasí s plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií. Setkání začalo symbolicky v 11:55.
Babiše do koše, Večerníčka na Hrad. Studenti v Brně protestují za nezávislá média

Babiše do koše, Večerníčka na Hrad. Studenti v Brně protestují za nezávislá média

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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