Halloween získává v Česku na oblibě. Tradice Dušiček slábne, říká etnolog

Podle výzkumu společnosti BILLA každý čtvrtý Čech zařazuje do svých podzimních tradic Halloween. Ukazuje to zvýšená poptávka po svátečním sortimentu i vzrůst prodeje dýní. To, jestli by Halloween mohl úplně zdomácnit zůstává otázkou.
„Zájem o halloweenský sortiment v posledních letech stabilně roste. Zákazníci vyhledávají nejen klasické dýně na vyřezávání i do kuchyně, ale stále více experimentují s tematickým pečivem a sladkostmi,“ uvedla za obchodní řetězec Dana Bratánková.
Za popularizací tohoto amerického svátku stojí zejména média a právě také obchodní řetězce. „Důležitá věc je ta, že je to kolední svátek. To znamená, že děti dostávají za tu svou koledu nějakou odměnu, a to je vždycky populární, ať už se jedná o Mikuláše nebo velikonoční pomlázku. S tím souvisí zvýšený zájem obchodních řetězců, které tu nabídku zprostředkovávají,“ popsal Martin Šimša, etnolog a ředitel Národního ústavu lidové kultury.
Co se týče Dušiček, tak ty naopak popularitu ztrácí. Nestojí za tím však narůstající popularita Halloweenu, ale oslabení vícegeneračních rodinných vazeb a urbanizace. Tuto tradici dnes drží převážně starší a střední generace z vesnic, kteří se starají o hroby svých zesnulých. Ty mladší se stále častěji stěhují do větších měst a zde tato tradice upadá.
Zaznamenaný je i úpadek sociálních pohřbů ve městech nebo větší počet nevyzvednutých urn. Když se lidé o zesnulé méně starají, upadá i samotný svátek. Podle Šimši jde i o nárůst věku dožití: „Ještě před asi 50 lety bylo běžné, že rodina, a to včetně dětí, byla dosti často konfrontována se smrtí svých blízkých včetně rodičů ještě v relativně mladém věku. Takže vzpomínka na Dušičky byla naprosto bezprostřední.“
Zatímco na vesnicích jsou běžné Dušičky, ve městech je stále větší poptávka po Halloweenu. Odpovědět na otázku, zda se blíží úplné zdomácnění Halloweenu, snadno nemůžeme. „Pokud řetězce zjistí, že na ně publikum nereaguje, tak tento sortiment sami utlumí, takže je to o nabídce a poptávce. Každá komerční aktivita musí stát na dvou nohou. Nabídka prozatím je, a pokud se výhledově ukáže, že chybí poptávka, tak s tím může celá aktivita padnout, takže je to otevřené,“ dodal Šimša.