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Halloween získává v Česku na oblibě. Tradice Dušiček slábne, říká etnolog

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Halloween si v Česku získává stále větší oblibu, slaví ho zhruba každý čtvrtý člověk. Americký svátek láká především mladší generace ve městech, tradiční Dušičky u nich postupně ztrácejí na významu. Podle etnologa k tomu přispívají média, urbanizace i oslabování rodinných vazeb.
Halloween získává v Česku na oblibě. Tradice Dušiček slábne, říká etnolog

Halloween získává v Česku na oblibě. Tradice Dušiček slábne, říká etnolog

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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