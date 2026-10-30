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Železná tyč mu proletěla hlavou a přežil. Z váženého předáka se po nehodě stal hrubý a prchlivý muž

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Železniční předák Phineas Gage utrpěl v roce 1848 fatální poranění hlavy. Úraz ocelovou tyčí poškodil lalok a trvale změnil schopnost ovládat emoce.
Phineas Gage

Phineas Gage

Zdroj: FOTO:OpenStax College, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:35

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