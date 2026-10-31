V Olomouci vypukl požár ve výškové budově, jeden člověk se přiotrávil kouřem

V Olomouci vypukl požár ve výškové budově, jeden člověk se přiotrávil kouřemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Olomouci vypukl požár ve výškové budově, jeden člověk se přiotrávil kouřemZdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Článek byl publikován 31.10.2026 08:44
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