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V Olomouci vypukl požár ve výškové budově, jeden člověk se přiotrávil kouřem

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U požáru ve výškové budově zasahovali v pátek večer hasiči v Olomouci, jeden člověk se intoxikoval zplodinami hoření. Událost způsobila značnou hmotnou škodu odhadovanou na více než tři miliony korun. Profesionální a dobrovolné jednotky vyjížděly také ke třem požárům kontejnerů.
V Olomouci vypukl požár ve výškové budově, jeden člověk se přiotrávil kouřem

V Olomouci vypukl požár ve výškové budově, jeden člověk se přiotrávil kouřem

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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